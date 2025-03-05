與轄區業者共創永續機制 日月潭獲ITB國際綠色旅遊大獎

日月潭近年推動永續旅遊，獲2025年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」肯定，並進一步在「商業與行銷」類別獲得第3名。（圖由交通部觀光署提供）

2025/03/05 13:49

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣指標性景點日月潭，多年來推動永續旅遊，獲2025年ITB柏林國際旅展綠色目的地故事獎（Green Destinations Story Awards）「商業與行銷」類別第3名，將於柏林實體空間展示1年，國際曝光度提升。

日月潭管理處的創新永續行動，連續3年入選全球百大綠色旅遊目的地故事獎（TOP 100 Green Destinations Stories）。2022年以「與一次性塑膠用品說再見」推動減塑行動，共29家業者參與，使用1585組環保容器，減少206.05公斤二氧化碳排放；2023年「導引部落朝永續旅遊方向前進—林道下的新契機」輔導布農部落提升遊憩品質，將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮；2024年「攜手日月潭：用集體智慧推動永續旅遊」促進多方合作，凝聚地方共識。

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ITB柏林國際旅展從2024年百大綠色旅遊目的地故事獎，進一步挑選最有價值故事，日月潭獲得「商業與行銷」類別獎項。

日月潭管理處針對「用集體智慧推動永續旅遊」的努力，包括辦理2023年起舉辦永續共識營，邀請轄區業者與志工腦力激盪研擬可行方案，例如減廢旅遊、低碳遊程等，經過反覆測試成功商品化，吸引知名企業組團參與，旅行社代表試行導入；建立永續種子店家合作模式，達到2年內循環杯借用1108組、歸還率83％，9個在地商家建立餐盒回收機制、帶動3000人次體驗，台灣好行日月潭線搭乘人數搭乘率也較2022年增加28.4％。管理處也觀察，轄區利害關係人漸漸從原先被動參與，轉變成主動提出現況問題，甚至樂於討論未來想實踐的行動方案。

日月潭管理處也更新26個日月潭永續旅遊指引，並設計低碳旅遊遊程，優先選擇低碳交通工具，如電動輔助腳踏車、電動船及步道健行等，並在結算遊程碳足跡後，自主提出碳補償措施，向黃金標準（Gold Standard）申請碳註銷，以實際行動支持永續發展。

觀光署署長周永暉表示，這項殊榮不僅讓台灣的觀光旅遊再次登上國際舞台，更肯定台灣在日月潭永續旅遊領域上的付出與努力，讓日月潭成為國際重要的旅遊亮點。

觀光署表示，除了日月潭管理處，台灣另有國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲得「文化與傳統」類別獎項，以「傳統柑仔龜分享平安福氣之文化復興」為主題，將柑仔龜文化結合「食、藝、遊」，轉化成具吸引力的文化體驗。

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