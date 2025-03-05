首都台北旅遊人次竟排不進前三名 游淑慧批觀光策略「了無新意」

台北市擁有台北101等知名景點，不過去年旅遊人次卻排不進全國縣市前三名。（記者甘孟霖攝）

2025/03/05 13:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市是首都，也是國外觀光客來台旅遊經常選擇地點。不過，台北市議員游淑慧指出，去年各縣市觀光旅客人數前三名縣市，台北市竟排不上榜，主責觀光行銷的觀光傳播局沒有創新思維、了無新意，影響整體觀光活動效益，需要檢討。對此，觀傳局回應，近年到訪台北遊客人次逐年成長，尤其西門町、台北101每年突破千萬人次；未來將持續輔導優化景點，打造友善觀光環境，並舉辦精彩大型活動。

游淑慧表示，根據媒體報導，依觀光署「觀光統計資料庫」數據，2024年台灣各縣市觀光旅客人數第一名為高雄市6794萬9664人次；第二名為台中市6655萬6130人次；第三名為新北市6168萬9857人次；而台北市僅排名第四名，6147萬8830人次。此外，觀光署2月發布的「2024年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，台北也未列於特優縣市當中。

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游淑慧指出，以今年台北燈節檢討，吸引人數也從去年的574萬人下降智361萬人，僅有6成，顯然民眾詬病的台北燈會「了無新意、沒有亮點」確實是實情，也印證觀傳局並沒有創新的思維，影響北市整體觀光活動效益。她舉高雄市為例，高雄在韓劇「魷魚遊戲」正紅時，引進「英熙娃娃」並有近年興起的無人機燈光秀，創造「大型充氣玩偶」經濟；動畫「吉伊卡哇」在爆紅，高雄也搭上這陣風，演唱會經濟也超車設立小巨蛋多年的台北市，不斷有新話題吸引媒體報導，翻轉過往「工業城市的形象」。

她批評，反觀台北市辦活動，即便與動漫合作，都還停留在設立紙板打卡、拍照，難怪被批評「了無新意、沒有亮點」。台北市明明擁有知名地標如台北 101、台北故宮、陽明山國家公園等，觀光人次排不進縣市前三名確實需檢討。

觀傳局回應，台北長年都是熱門旅遊目的地，日前也獲「Vacations & Travel」列為2025年全球最值得造訪百大城市第11名，據局內統計北市列管景點遊客人次，2022年逾3000萬人次、2023年逾5800萬人次，2024年達1億23萬1375人次，逐年增長。未來將將持續輔導優化北市景點，打造友善觀光環境、提升服務品質及競爭力， 並也舉辦精彩大型活動。

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