驚蟄日揭密 台電出動「移巢大隊」

每年驚蟄開始3、4月，鳥獸引起停電事故，比起同年1、2月高出2倍以上，台電今起出動「移巢大隊」。（台電提供）

2025/03/05 13:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是驚蟄日，台電統計，事故停電為外力、天災及用戶設備等因素造成約佔6成，其中鳥獸碰觸也是原因之一，尤其每年驚蟄開始3、4月，鳥獸引起停電事故，比起同年1、2月高出2倍以上，今起台電化身移巢大隊，擴大鳥巢摘除、加裝驅鳥器及防蛇或鼠網，以及樹木修剪、管線孔隙封塞等，減少鳥獸等外力碰觸線路或配電停電事故。

事故停電，包括車禍撞損電桿、風災、樹木碰觸、雷害，尤其鳥獸碰觸在每年驚蟄開始的3、4月造成的停電事故倍增，台電表示，由於部分鳥獸平時會在樹木與電力線路上穿梭、攀爬，甚至築巢，翅膀、尾巴等部位，或挾帶有鐵絲的鳥巢、異物，不慎碰觸到台電設備或相鄰線路，可能造成停電。

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台電台中區處長顏錦義表示，針對鳥獸碰觸導致停電事件，台電近年以阻斷外物碰觸路徑，及營造友善環境兩大方向進行，預防停電也兼顧動保機制，今天啟動全國強化穩定供電行動，投入線路設備檢測、更新汰換及被覆化防護改善，同步擴大鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞等。

這波全國驚蟄強化穩定供電行動，台中區處投入近170人次，大型機具、車輛共68台，強化配電線路、二次變電所、高壓用戶進行供電線路韌性，更新電纜、裸露設備被覆化與桿上的鳥巢摘除，全面巡查各電力設施鳥獸易築巢、行徑處所，努力於鳥巢未成型前即予以移除，過程若發現雛鳥，將送交動保機構、動物園協助或轉送有意願飼養民眾。

每年驚蟄開始3、4月，鳥獸引起停電事故，比起同年1、2月高出2倍以上，台電今起出動「移巢大隊」。（台電提供）

每年驚蟄開始3、4月，鳥獸引起停電事故，比起同年1、2月高出2倍以上。（台電提供）

台電在今天驚蟄日，出動「移巢大隊」，摘除鳥巢、加裝驅鳥器及防蛇或鼠網，以及樹木修剪、管線孔隙封塞等。（台電提供）

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