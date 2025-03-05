養豬場廢水有救星 畜試所開發廢水磷酸鹽結晶回收技術

養豬場回收水或放流水的營養鹽類濃度較高，常發生管壁堵塞問題。（畜試所提供）

2025/03/05 13:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕為進一步降低養豬廢水污染河川風險，並提高畜牧廢水利用率，農業部畜產試驗所開發「廢水磷酸鹽結晶回收技術」，減少養豬場回收水或放流水的營養鹽類濃度5成以上，避免過去管壁堵塞問題，回收的結晶還可轉為肥料使用，該技術已實際應用於養豬場。

農業部輔導畜牧場將豬牛等排泄物建立沼渣、沼液回收系統，最後產出的畜牧廢水也要經三段式廢水處理系統處理，以降低有機物質及懸浮固體的濃度，畜試所指出，畜牧廢水中氮磷鉀及鈣鎂等鹽類含量仍偏高，尤其是豬糞尿廢水，因為部分養豬業者將處理過後的廢水回收，作為畜舍清洗用水，此舉雖可減少廢水排放量，但水中鹽類化合物經長期循環使用後濃度逐漸升高，日積月累容易造成廢水管線及槽體產生磷酸鹽結晶，最終導致管壁阻塞。

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畜試所助理研究員鍾承訓表示，為降低水中鹽類化合物濃度，厭氧消化後或用於畜舍沖洗的回收水導入結晶反應槽體，接續以曝氣方式提高廢水pH值，亦可添加鹼液或設置冷卻系統，加速磷酸鹽結晶的生成速率。

鍾承訓表示，試驗顯示，廢水經處理後可削減50%以上氮磷排出量，可以幫助使用回收水沖洗畜舍的畜牧業者降低管線阻塞的風險，並減少重新建置或修繕的成本支出，畜牧場可在現有的廢水處理設施增加廢水磷酸鹽結晶回收設備，回收後的結晶還可以做為肥料，該反應槽建置成本則是會在10萬元以上。

鍾承訓進一步說明，該技術主要適用於氮磷鉀成分偏高的養豬場廢水，目前養牛場排放的廢水因轉為沼液、沼渣後農民接受度高，加上養牛場廢水本身氮磷鉀成分降低，因此不適用該技術，該技術將可減少廢水排出至溝渠河川造成營養鹽過剩與資源浪費，更減緩地面水體的環境負荷。

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