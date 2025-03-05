竹縣全新「新竹走走」4遊程 楊文科：「在路上」了

新竹縣長楊文科（左2），今天跟縣議會機要秘書林福君（左1）、縣議員羅美文（右2起往右）、徐瑜新共同啟動今年度「新竹走走」的4大遊程。（記者黃美珠攝）

2025/03/05 13:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年的「新竹走走」循味之旅旅遊品牌，推出全新4條遊程：北埔走走、竹北走走、橫山走走、以及五峰走走，各以茶陶氣韻、酸甜果香、清新野草、以及馬告辛香4種氣味引領遊客深度探索。縣長楊文科今天跟縣議會機要秘書林福君、縣議員羅美文與徐瑜新共同啟動，宣布這全新的4大遊程已經「在路上」了！

楊文科說，凡報名遊程的前1000名早鳥，每人可獲縣府補助旅遊費400元，因參加遊程而又另安排入住跟縣府合作的特色旅宿者，可另獲每房1000元的補助。

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縣府交通旅遊處長陳盈州說，今年推出的4個遊程，「北埔走走」以茶文化和陶藝為題，旅客可以在旅途中捏製陶杯、體驗茶席，細品客家茶香和茶鄉。「竹北走走」則安排到竹北西區的有機萊姆園，實際體驗現採、現榨，製作甘蔗汁和萊姆醋，很適合喜歡酸甜果香、田園風光的人。

至於「橫山走走」以內灣鐵道故事來開展，沿著野草森林步道，探索野草的神奇妙用，來客還可調製專屬個人氣息的淨化海鹽帶回家。

至於「五峰走走」安排深入泰雅部落，沿著和平部落麥巴來步道，一路徜徉杉林下的「山蘇海」，體驗泰雅族人傳統靠山吃山、劈竹做餐盤、栽種段木香菇等的日常，也能仿效網美靜坐在櫻花或楓林下品嚐美食的浪漫。最後還能自製一杯馬告風味的水果茶，帶回城市後持續回味。

陳盈州說，今年的新竹走走4大遊程以半日遊或一日遊為主，費用從600元到2800元，預計將有48個場次，即日起受理報名，出團時間從4月到9月底前的每個週末。

縣府還特別跟在地陶藝家合作，利用新竹各地的田土跟優質的陶土混合後燒製成各遊程專屬的素燒擴香石，作為限量的限定伴手禮，4款擴香石造型、色澤各異，象徵遊程各自不同的風貌。

新竹縣長楊文科（左2），今天跟縣議會機要秘書林福君（左1）、縣議員羅美文（右2起往右）、徐瑜新共同啟動今年度「新竹走走」的4大遊程。（記者黃美珠攝）

今年的「新竹走走」特別針對4大遊程推出專屬的素燒擴香石。（記者黃美珠攝）

北埔走走專屬擴香石。（記者黃美珠攝）

「五峰走走」體驗用桂竹自製餐盤用餐。（記者黃美珠攝）

「五峰走走」利用泰雅族人喜愛的馬告（右）教來客自製馬告果茶。（記者黃美珠攝）

「五峰走走」利用泰雅族人喜愛的馬告教來客自製馬告果茶。（記者黃美珠攝）

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