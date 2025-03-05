竹縣寶山估半數人口未設籍 3/24未遷入恐無法適用房屋稅2.0優惠

寶山鄉緊鄰新竹科學園區，因台積電擴廠近年人口激增；鄉長邱振瑋估算常駐寶山人口超過3萬人，但鄉內設籍人口僅1萬4千多人。（記者廖雪茹攝）

2025/03/05 13:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區座落新竹市和新竹縣寶山鄉，而寶山更因台積電擴廠近年人口激增；鄉長邱振瑋估算常駐寶山人口超過3萬人，但鄉內設籍人口僅1萬4千多人，有鑑於「房屋稅差別稅率2.0新制」實施在即，稅額最多會相差4倍，他提醒住戶3月24日前完成設籍登記，才可適用新制優惠，同時還能享有鄉內多項社會福利。

新竹縣政府稅務局說明，夫妻及未成年子女在全國3戶以內房屋，「設戶籍」才能續享自住房屋稅率（1.2%或全國單一自住1%），否則將按2.6%到4.8%非自住住家用差別稅率課徵，稅額最多會相差4倍；為維護納稅義務人權益，稅務局針對原已適用自住房屋稅率的房屋，但未辦理戶籍登記者，陸續寄發輔導通知，提醒務必於今（2025）年3月24日前辦妥戶籍登記。

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邱振瑋表示，2025年5月開徵的房屋稅將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」，寶山鄉設籍人口數約1萬4千多人，許多竹科上班族及眷屬居住在鄉內各新興社區，推估常駐人口超過3萬人，即鄉內可能有逾半人口的戶籍都尚未遷入。

邱振瑋提醒，「房屋稅新制就自住住家用房屋，增訂本人、配偶或直系親屬須設立戶籍的規定」，還沒設立戶籍民眾，請儘快在3月24日前辦竣戶籍登記，以繼續適用自住用優惠稅率，還可搭上「寶山起飛 幸福綻放」願景列車，享有鄉內多項社會福利。

邱振瑋舉例說，寶山鄉生育獎勵金已由每胎1萬元增加為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，雙胞胎的生育補助金更自5萬元加倍為10萬元，只要父母雙方或一方設籍並實際居住寶山鄉1年以上，即可申請。

同時，在鄉民代表會的支持下，敬老生日禮金發放年齡下修，從原先年滿70歲調整為65歲，年滿65歲的長者在生日月份的前一年就設籍寶山鄉，即可領取2000元生日禮金。且設籍寶山鄉並繼續居住滿1年的長者，年滿80歲以上、90歲以下者可以領取重陽禮金3000元、90歲至99歲長者5000元、100歲以上人瑞1萬元。歡迎鄉親朋友加入寶山大家庭。

寶山鄉長邱振瑋表示，「房屋稅差別稅率2.0新制」實施在即，稅額最多會相差4倍，他提醒住戶3月24日前完成設籍登記，才可適用新制優惠，同時還能享有生育獎勵金等多項社會福利。（圖由寶山鄉公所提供）

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