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    台灣國際蘭展月好康 台南住宿假日最高6折

    台灣國際蘭展將於週六開幕，南市提供蘭展月好康消費優惠方案，住宿假日最高可享6折優惠。（南市府提供）

    台灣國際蘭展將於週六開幕，南市提供蘭展月好康消費優惠方案，住宿假日最高可享6折優惠。（南市府提供）

    2025/03/05 13:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕2025台灣國際蘭展將於3月8日開幕展至3月23日，台南市觀光旅遊局在蘭展期間邀集台南在地旅宿業、伴手禮、農會展售中心、觀光工廠及休閒農場等，目前共有75家業者響應，並於3/1-3/31提供蘭展月好康消費優惠方案，住宿假日最高可享6折優惠。

    市長黃偉哲表示，今年台灣國際蘭展，南市提供蘭展月好康消費優惠方案，遊客來台南逛蘭展出示蘭展門票或購票相關證明就能享優惠，歡迎大家規劃來台南2到3日遊。

    觀旅局長林國華表示，蘭展月好康消費優惠方案目前配合業者共75家，持續增加中，其中旅宿業者有45家，推出如住宿平日4-5折、假日6折等優惠，甚至有民宿業者推出包棟住宿第3晚現折1萬元等優惠。

    另外，18家美食伴手禮業者，推出如買一送一等多種活動優惠；12家觀光景點業者，推出如遊園車3人同行1人免費、入園門票優惠等方案；另3家旅行社（山富、東南及佳成旅行社）共推出6條蘭展相關遊程，囊括後壁周邊景點如菁寮老街、雅聞湖濱療癒森林、烏樹林五分車，也有連結漁光島、瓦盤鹽田等濱海景點；6家旅宿業（柳營尖山埤渡假村、新大南科大飯店、溫莎堡汽車旅館-新營館、南科贊美酒店、台南安平雅樂軒酒店及麗敏親子民宿）推出結合住宿及蘭展票的住宿專案，住宿專案內含蘭展門票。

    此外，本週六3/8國際婦女節，台南目前共有3家旅宿業者（趣淘漫旅、禧榕軒大飯店及台南大飯店）均有提供婦女節專屬住宿專案優惠，詳情可上台南旅遊網查詢。

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