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    迎接5月世壯運 搭台北捷運過閘門有驚喜

    世壯運吉祥物Strong「壯寶」陸續現身捷運車站閘門。（台北捷運公司提供）

    世壯運吉祥物Strong「壯寶」陸續現身捷運車站閘門。（台北捷運公司提供）

    2025/03/05 13:02

    〔記者林承鴻／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將在5月登場，即日起持票卡從台北捷運特定閘門刷卡進站，就會聽到「台北歡迎您、雙北世壯運」歡迎語，為即將到來的世壯運暖「聲」。此外，世壯運吉祥物Strong「壯寶」也將陸續現身捷運板橋站等車站閘門，和旅客一起迎接世壯運。

    台北捷運選定市政府站、國父紀念館站、小巨蛋站、台北車站及板橋站等5個鄰近世壯運場館的車站及轉乘站、共14組閘門，自即日起到5月30日前，乘客於指定車站及閘門刷卡感應進站時，「台北歡迎您、雙北世壯運」歡迎聲將取代原本閘門發出的「噹」鋼琴聲，用聲音讓旅客感受世壯運即將來臨的氣氛。

    象徵力量與堅韌的世壯運吉祥物Strong「壯寶」也陸續現身捷運站，目前在西門站、龍山寺站、新埔站、板橋站閘門，及台北車站、台北小巨蛋站詢問處與月台門，都可以看到它活力滿滿的可愛模樣。北捷預告，3月底前「壯寶」將會陸續出現在30個捷運站閘門，請大家拭目以待。

    此外，由群創光電贊助的板南線數位列車也搖身一變成為「世壯運數位列車」，傳達「台北歡迎您」的訊息，邀請大家一同迎接世壯運。2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日盛大登場，相關資訊可見官方網站

    台北捷運板南線世壯運數位列車。（台北捷運公司提供）

    台北捷運板南線世壯運數位列車。（台北捷運公司提供）

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