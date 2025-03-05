中正橋施作下游側自行車牽引道 3/8凌晨封閉1車道及匝道

中正橋改建工程將施作下游側自行車牽引道，8日凌晨封閉1車道及匝道。（圖由台北市新工處提供）

2025/03/05 13:18

〔記者何玉華／台北報導〕連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，預定於3月8日0時起至清晨5時止，辦理下游側自行車牽引道鋼箱梁（B1節塊）吊裝作業；施工期間，主橋動線不受影響，但將封閉水源快速道路（泉州街至匝道口）接中正橋的外側1車道及匝道，前往永和的車輛建議改道汀州路。

工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，中正橋改建工程自2024年11月17日起，已全線開放台北與新北雙向主線及匝道通行，目前僅餘堤外中正橋（川端橋）修復再利用、自行車牽引道及高灘地景觀復舊等工項尚未完成。8日0時至清晨5時，將進行下游側自行車牽引道的B1節塊吊裝作業。

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工務所主任王明輝表示，施工期間改道動線及替代道路，水快往南（往新店方向）銜接匝道上中正橋往永和方向車輛，於泉州街下匝道後行駛至汀州路右轉，行駛至重慶南路3段再右轉上中正橋繼續往南，8日清晨5時前開放水快銜接匝道恢復正常通行。

中正橋改建工程將施作下游側自行車牽引道，8日凌晨封閉1車道及匝道，圖為吊裝示意圖。（圖由台北市新工處提供）

中正橋改建工程將施作下游側自行車牽引道，8日凌晨封閉1車道及匝道。（圖由台北市新工處提供）

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