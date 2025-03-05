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    桃市龜山自強國小善用後山資源 體育課跳健康操又親近自然

    自強國小鼓勵學生到後山平台跳健康操。（桃園市政府提供）

    自強國小鼓勵學生到後山平台跳健康操。（桃園市政府提供）

    2025/03/05 13:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區自強國小校園內有一座後山，校長董進杉鼓勵老師帶學生們上體育課時，能到後山平台先跳健康操，除了前往平台的健康步道長約100公尺還有坡度，能訓練學生們的腿力與心肺功能外，也希望學生在大自然裡學習，能愛山林、敬山林，養成與山林共舞的好習慣。

    自強國小的體育課開場，都是跳健康操作為暖身操，以免學生們在運動過程中受傷，原來跳健康操的地點都在學校操場，董進杉善用學校有後山的優勢，鼓勵老師帶學生們上體育課時，能先到後山平台跳健康操。

    學生們說，通往後山平台的健康步道長約100公尺，有坡度、有樓梯，光是走到平台，就有極佳的暖身效果，有些不愛運動的學生，甚至會爬得氣喘吁吁；走到平台後，在山林間跳檢康操，空氣好、視野又寬闊，加上偶而吹來的涼風，遠比在操場做暖身操更舒服。

    董進杉說，自強國小擁有後山資源，善加利用作為天然的運動場，就能幫助學生們走入大自然，除了在山林間鍛鍊身體健康，也可以透過豐富的後山生態資源，多多親近大自然。

    自強國小鼓勵學生到後山平台跳健康操。（桃園市政府提供）

    自強國小鼓勵學生到後山平台跳健康操。（桃園市政府提供）

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