植樹月來了 何欣純、陳俞融送樹苗

民眾在陳俞融服務處領取樹苗。（陳俞融提供）

2025/03/05 12:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕植樹月來了！中市議員陳俞融今天（5日）在北區梅川東路三段139號舉辦「植樹減碳愛地球」免費贈送樹苗活動，包括桂花、山黃槴、七里香等樹種，吸引民眾領取，由立委何欣純與陳俞融共同主辦，台中市農業局協辦，提供700株各式樹苗，免費發送給市民，希望透過種樹來減緩地球暖化，共同打造美麗環境。

陳俞融說，本次活動於3月5日上午9點準時開始，但現場8點30分就已經有許多民眾前來排隊等待，顯示民眾都很願意響應環保活動，活動現場也準備多種綠美化樹種，包括桂花、山黃槴、矮仙丹、竹柏、石斑木與七里香等，參與民眾可每人領取一株樹苗，送完為止。些樹苗可種植於家中庭院或社區周邊，共同提升城市綠意。

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陳俞融表示，透過這次活動，鼓勵民眾積極參與環境保護，認識植樹對於淨化空氣、美化環境及降低碳排放的重要性，市民朋友踴躍參與、共襄盛舉。

何欣純也說，現場更加碼提供環保袋，植樹不僅能淨化空氣、美化市容，更是對抗氣候變遷的重要行動。

北區居民許小姐表示，這次特地來領取樹苗，準備種在家門口，希望能讓居住環境更綠意盎然，也希望這樣的活動能長期舉辦，讓大家為環境盡心力。

陳俞融發送樹苗。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與陳俞融共同舉辦免費贈送樹苗活動。（記者蔡淑媛攝）

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