春季來臨用電增加 台電屏東區處宣誓減少跳電

台電屏東區處今天宣誓加強巡查，減少跳電。（台電屏東區處提供）

2025/03/05 12:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕春天來了，萬物復甦，鳥獸及樹竹等外物碰觸造成停電事故有增加趨勢，台電屏東區營業處在今天驚蟄日，啟動線路重點維護工作加強防範鳥獸事故，由台電屏東區處長饒祐禎帶領，在區處配電線路裝修訓練場地宣誓春季加強穩定供電作，正式展開大規模電網維護，確保供電穩定，讓屏東的供電品質再升級。

台電屏東區處去年高壓設備停電事故為169件，今年將落實七大關鍵措施，做好變電所圍牆內、外樹木修剪、鳥巢摘除，減少跳電事故，運用紅外線熱影像技術監測設備溫度，提前預警異常狀況，加強施工單位與民眾溝通等，今年訂下年控管目標為139件少，減少30件。

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饒祐禎表示，春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹萌生等外力因素，可能影響電力設備穩定運行，為確保屏東鄉親安心用電，台電將積極執行各項維護作業，減少停電事故，確保供電不間斷，他感謝現場所有人員的辛勞與奉獻，讓屏東電力系統更穩定、更可靠。線路班長潘柏勳說，透過強化電網巡檢、提前消除潛在風險，可將設備故障的可能性降至最低，確保屏東的供電品質再升級。

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