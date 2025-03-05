高鐵延宜蘭2階環評公聽會 民團認為評估草率要求重開

高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估首場公聽會，今天在宜蘭大學舉行，交通部鐵道局針對2階環評重點項目提出報告。（記者王峻祺攝）

2025/03/05 12:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估首場公聽會，今天在宜蘭大學舉行，交通部鐵道局針對2階環評重點項目進行報告，其中在零方案與北宜直鐵替代評估部分，強調運輸、經濟效益及財務均劣於高鐵延伸。不過公民團體認為，評估太過草率且不完整，要求重開公聽會。鐵道局回應，相關意見都會納入執行考量。

鐵道局估計，高鐵延宜蘭8月將環境影響評估報告送至環評大會審查，若年底能一併與綜合規劃回報行政院，核定後約1年到1年半即可動工，預計2036年完工通車，暫估經費為1880億元。

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鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭採避開翡翠水庫集水區路線，從現有南港站延伸至宜蘭，全線約60.6公里，將在宜蘭縣政中心以南約350公尺處新設高鐵站，延伸後可增加交通量供給，滿足民眾往返東部旅運需求，並可健全東部鐵路網，縮短運行時間，更是環島高效鐵路網的重要連結。

鐵道局今天也針對開發影響研提具體減經對策，包括地質、水文、空氣、噪音、土方及區域排水、滯洪、生態等2階環評重點，並強調去年10月進行地方居民面訪，獲得79.6％支持；替代方案部分，零方案將導致台鐵需供比達飽和，北宜直鐵與高鐵比較，高鐵在經濟報酬率及財務評估分析均較佳。

不過，鐵道局的評估報告，遭部分居民及公民團體質疑。孫小姐發言指出，交通部作法「鴨霸」，政策從頭到尾欠缺公共討論，也不公開透明，自己更未獲通知面訪，支持方不能代表所有人意見，重申「完全反對高鐵延伸宜蘭」。

公民團體表示，北宜直鐵評估路廊，非前年「宜蘭高鐵二階環評範疇界定評估項目協調會」的路線決議，鐵道局有待補充調整，報告書也沒說明對於平原段影響，長隧道部分更應納入消防搶災疏散應變計畫，評估草率也未符合公眾利益期待，要求公聽會重開。

另2場公聽會，分別為3月6日上午在台北市南港的民眾活動中心，同日下午在新北市汐止區公所，鐵道局將聽取各方所提意見後，納入整體執行考量。

高鐵延宜蘭2階環評在宜蘭大學舉辦公聽會，居民上台發表意見。（記者王峻祺攝）

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