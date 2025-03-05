竹市辦賞花季攝影賽僅1週且限18-40歲參加 市民留言批年齡歧視

新竹市辦賞花季攝影比賽卻只限18-40歲參賽且只有1週報名時間，對此活動，讓許多市民炸鍋並到粉絲頁留言狠批是年齡歧視。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/05 12:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府城銷處近期在粉絲頁推廣賞花季攝影比賽活動，不過這項攝影比賽僅限定18-40歲的青年參加，且攝影報名時間只到3/6，挨批十八尖山的賞花月活動還未開始，攝影比賽就結束，且只有1週的報名參賽時間，許多攝影好手及市民在粉絲頁留言炸鍋，認為市府辦活動竟出現年齡歧視，根本不是在推廣攝影比賽，而城銷處辦活動僅針對年輕人辦，是本末倒置做法，對推廣城市行銷毫無效益，是城市逆銷的荒謬作為。

對此，市府城銷處表示，2025新竹市賞花季活動，包含2月份為期9天的新竹公園賞櫻活動，以及3月份十八尖山賞花活動，其中十八尖山賞花活動配合329青年節，才特別規劃青年攝影比賽，希望吸引青年朋友上山賞花拍攝美景。

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另市府已於2月23日發布新聞稿宣傳十八尖山攝影比賽活動訊息，希望民眾利用228連假到十八尖山踏青賞花，市府將視此次辦理情形評估明年擴大參加對象，同時3月23日將辦青年攝影得獎作品觀賞活動。

有市民及網友得知市府辦十八尖山賞花月攝影比賽僅有18-40歲的青年可參加比賽痛批根本是倒行逆施的行銷手法，十八尖山是竹市的母親山，平日前往健行運動的民眾相當多，年齡層很廣，不管是幼兒園或是國高中生跑步或是長輩運動，幾乎涵蓋各年齡層，為何市府辦城市行銷活動僅有年齡限制，根本是年齡歧視的做法，也無法達到城市推廣目的，直呼根本是腦殘的行銷手法。

有網友也酸市府這2年來辦一次性活動辦太多，除毫無創意，還直接浪費公帑，只要預算編一編，給個青年的名字就可核銷活動經費，根本是圖利廠商的做法，也失去城市推廣的美意。

新竹市辦賞花季攝影比賽卻只限18-40歲參賽且只有1週報名時間，對此活動，讓許多市民炸鍋並到粉絲頁留言狠批是年齡歧視。（記者洪美秀翻攝）

新竹市辦賞花季攝影比賽卻只限18-40歲參賽且只有1週報名時間，對此活動，讓許多市民炸鍋並到粉絲頁留言狠批是年齡歧視。（記者洪美秀翻攝）

新竹市辦賞花季攝影比賽卻只限18-40歲參賽且只有1週報名時間，對此活動，讓許多市民炸鍋並到粉絲頁留言狠批是年齡歧視。（記者洪美秀翻攝）

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