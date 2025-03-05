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    首頁　>　生活

    基隆獅球嶺匝道出入口視線死角 居民要求增設反光設施

    獅球嶺匯入中山高的匝道口視線不佳，易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    獅球嶺匯入中山高的匝道口視線不佳，易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/05 12:08

    〔記者盧賢秀／報導〕國道1號起點與基隆市區間的聯絡道29號橋，在獅球嶺左右兩側有條匝道，是獅球嶺居民小客車唯一出入口，但與國1間有視線死角，易發生交通事故，市議員鄭文婷與市府相關單位勘查，要求增設反光鏡及照明設施，降低意外發生。

    國1的起點華表紀念碑前29號橋銜接基隆市區，紀念碑前旁左右兩側有前往獅球嶺的匝道，是獅球里和書院里民的唯一出入口，獅球里長林錦榮說，每天約有500人次利用這個匝道上班或回家。

    不過獅球路48巷（三姓公廟前）要往高速公路南下方向，無法看清左側來車；獅球路169巷要匯入29號橋時，國1大業隧道出口往基隆的車輛車流量大、車速快，也不會注意到該處有匝道口，很容易發生事故。

    居民說，這條路是當地居民回家唯一的道路，只要開車出門都得提心吊膽，向議員鄭文婷陳情，希望能夠增設反光燈和照明設施，讓駕駛人辨識過來的車輛。

    鄭文婷與市府交通處、工務處、里長長林錦榮等前往勘查，鄭文婷說，以前麥帥公路時當地居民就從這個出入口進出，因此高速公路開通後也留了這個匝道口，方便居民出入。不過往來高速公路的車流大、車速快，匝道口匯入高速公路的車輛相當危險，要求工務處和交通處增設反光鏡和照明設備，降低意外發生。

    林錦榮說，也提醒開車的民眾在改善前，在路口停、看確定安全距離後才開車。市府交通處等單位研議設置反光警示設施，加強路口安全。

    獅球嶺匯入中山高的匝道口視線不佳，易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    獅球嶺匯入中山高的匝道口視線不佳，易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    市議員文婷（右一）與里長林錦榮（左）和市府相關單位勘查獅球嶺匝道口增設反光鏡等安全設施。（記者盧賢秀攝）

    市議員文婷（右一）與里長林錦榮（左）和市府相關單位勘查獅球嶺匝道口增設反光鏡等安全設施。（記者盧賢秀攝）

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