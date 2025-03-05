新北動保處定期開設訓犬課程 今年加碼高敏感性犬隻到宅教學

動保處指出，板橋生命教育園區定期開設訓犬課程，提供專業指導，教導飼主如何培養犬隻定點如廁的習慣。（新北市動保處提供）

2025/03/05 12:10

〔記者黃子暘／新北報導〕了解所飼養的動物，才能提供正確照顧，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，許多犬隻飼主經常面臨狗狗如廁訓練、吠叫、指令教學等問題，為幫助飼主提供更好的寵物照顧，動保處與專業訓犬師合作開辦訓練課程，今年也加碼開辦到宅犬隻行為訓練，遇有無法出門高敏感性需到宅訓練犬隻，飼主可向動保處致電報名，引導犬隻學習基本指令、改善不當行為。

動保處指出，板橋生命教育園區定期開設訓犬課程，提供專業指導，教導飼主如何培養犬隻定點如廁的習慣，減少居家環境的清潔負擔。

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動保處說，飼主楊小姐曾參加犬隻行為訓練，學習狗狗社會化及服從訓練進行學習，訓練內容包括人走動時不撲吠、套牽繩練習、外出放風、撫摸練習及坐下練習，她的愛犬在訓練過程中，已經能不再對人撲吠，對牽繩的接受度也逐漸提高，外出時，雖仍會對陌生人保持警戒，但對信任的訓練者則會親近，並主動討摸及尋求食物獎勵，並且可接受短時間的觸摸。

動保處表示，透過正確的訓練方法，飼主可有效改善犬隻的行為問題，今年將推出更多相關課程，提升市民的飼養知識與技能，對於無法外出的問題犬，也提供到宅教學，有意報名的飼主可關注動保處官網中生命教育園區的活動訊息公告，了解課程的時間與報名方式。

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