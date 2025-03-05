清明連假台鐵今起搶票 長途自強號剩零星座位

清明節連續假期，今天零時起已可購買台鐵車票。（台鐵公司提供）

2025/03/05 11:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕清明節連續假期將在4月初有4天連續假期，今天（5日）零時起已可購票；台鐵公司今天統計，多數路段長程自強號剩下零星座位，僅台東往高雄方向在4月6日仍有餘位。

今天零時起開放清明連續假期（4月2日至4月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬2971筆、22萬5428張訂票。

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截至今天上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

4月2日下午5時至4月3日下午3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

4月6日下午1至3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向

4月2日下午1時至4月3日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

（二）高雄往台北方向

4月6日上午9時以後，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

4月3日上午7時至下午1時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

（二）台東往高雄方向

4月6日各時段自強號尚有餘位。

另外，4月2日、3日、5日及6日東線實名制列車，將於3月6日（週四）零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請務必在2天內（含訂票當日）到各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將在3月7日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

114年清明節東線實名制列車班次。（台鐵公司提供）

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