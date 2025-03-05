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    事後避孕藥轉類再掀討論！ 衛福部明召開會議尋求共識

    衛福部食藥署明（6日）將邀集醫藥專家、兒少權益代表、婦女團體及教育部等相關機構，共同討論是否將「緊急事後避孕藥」改為指示藥。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部食藥署明（6日）將邀集醫藥專家、兒少權益代表、婦女團體及教育部等相關機構，共同討論是否將「緊急事後避孕藥」改為指示藥。 （記者邱芷柔攝）

    2025/03/05 11:48

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為保障女性生育自主權，衛福部在行政院指示下，將於明（6日）召開會議，討論是否將「緊急事後避孕藥」改為指示藥，讓民眾無需處方即可於藥局購買。食藥署今日（5日）表示，會議將邀集醫藥專家、兒少權益代表、婦女團體及教育部等相關機構，共同討論並尋求共識。

    民眾黨立委林憶君昨在總質詢中建議，應將「緊急事後避孕藥」改為指示藥，以保障女性生育自主權與用藥權益。行政院長卓榮泰回應，將要求衛福部在安全合理前提下，與醫藥界盡快達成共識。衛福部長邱泰源表示，食藥署將持續評估，並於6日召開會議討論。

    食藥署在2016年就曾推動將「緊急事後避孕藥」改為指示藥，並擬定六大限制，如限17歲以上使用、不得開架陳列、禁止廣告等，但因社會爭議擱置，去年議題重啟討論，當時醫界強烈反對，台灣婦產科醫學會更發函表達堅決立場，食藥署當時也回應，因意見分歧，短期內難達共識，但會持續蒐集意見。

    隨著政策討論再次浮上檯面，食藥署明天將召開專家會議，重新檢視事後避孕藥轉類的可能性。食藥署副署長王德原表示，這場會議不僅要探討藥物安全性與科學依據，也必須考量社會共識，因此會議將邀集兒少權益專家、醫藥界學者、婦女團體、家長團體，及教育部等政府機關代表共同討論。

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