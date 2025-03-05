獎金加碼！鹿港龍舟賽開放報名 端午最強對決來了

時間過得好快，農曆春節剛過完，端午緊接來，一年一度的鹿港慶端陽重頭戲的龍舟競賽又要來了。（圖由縣府提供）

2025/03/05 11:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕準備好迎接水上最刺激的比拚了嗎？農曆新年才剛過，端午節緊接著登場，而中台灣最大規模的水上競技盛會「鹿港國際龍舟賽」，將於5月30日至6月1日在彰化縣福鹿溪登場，今年縣府特別加碼，冠軍隊伍最高可抱回25萬元獎金，即日起開放報名至3月24日，等高手來挑戰！

縣長王惠美表示，鹿港慶端陽龍舟賽已是中台灣最具代表性的端午慶典之一，吸引國內外隊伍爭相參賽。今年規模再升級，不僅比賽項目更多元，還有夜間龍舟賽、親子體驗、龍王祭等活動，讓賽事更加熱鬧。

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彰化縣龍舟委員會主委涂淑媚則強調，這不僅是體能與團隊默契的考驗，更是一場全民同樂的節慶，鼓勵大家組隊參賽，感受劃槳破浪的快感。

今年比賽分為社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組、國中混合組等，無論是職業選手還是新手，都能找到適合自己的競技舞台。主辦單位提醒，有意參賽的隊伍務必在報名截止日前完成登記，把握機會挑戰最高榮耀！

除了刺激的競賽，今年活動還有夜間龍舟賽，搭配璀璨燈飾，讓民眾能在夢幻燈光下欣賞龍舟馳騁的英姿。此外，現場還規劃「親子體驗」、「龍王祭」等傳統文化活動，讓大小朋友都能參與，一起感受傳統端午節慶的魅力。

報名時間有限，千萬別錯過！ 報名資訊可至「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」官網查詢。

想要挑戰極限、體驗龍舟賽的速度與激情？趕快上網報名鹿港龍舟競賽就對了。（圖由縣府提供）

今年鹿港慶端陽活動，不僅龍舟競賽比賽項目更多元，還有夜間龍舟賽、親子體驗、龍王祭等活動，讓賽事更加熱鬧。（圖由縣府提供）

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