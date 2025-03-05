「館長」健身房宣布取消24小時營業 一票會員哀嚎：這是唯一賣點

館長陳之漢宣布加入成人平台SWAG。（資料照）

2025/03/05 12:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日宣布進軍成人平台SWAG，話題不斷。前桃園市議員、名嘴王浩宇昨（4）日更爆料，館長的健身房事業近來陷入低迷，當晚「成吉思汗健身俱樂部」便正式公告，因無力負擔深夜時段的高額成本，將從4月1日起取消24小時營業。

成吉思汗健身俱樂部4日晚間在臉書發文宣布，健身房創立11年來，感謝會員支持，但隨著電費與人事成本增加，深夜時段的營收已難以支撐高額的成本開銷。「成吉思汗幾經考量後，不得不忍痛取消24小時。將於2025年4月1日起，更改營業時間為6時至24時，並於2025年3月31日23時59分開始執行閉店，還望舊雨新知再多多支持。」

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消息曝光後讓許多會員表達失望，「取消24小時真的就跟其他場館沒什麼差別了」、「願意跑這麼遠就是看重24小時」、「真的是因為24hr才堅持在成吉思汗，不然早就去離家更近的健身房」、「24小時沒有了，吸引力也沒了」、「這不是唯一賣點嗎？最近剛調漲會費，追隨的教練也走了，又取消凌晨時段，觀感不佳耶！那因為工作需要凌晨才能健身又剛續會的怎麼處理？」

不過也有網友藉機「朝聖」，對館長過去的發言進行反諷，「之前上街頭抗議台灣低薪，怎麼現在又改口說人事成本太高？」、「是不是都是民進黨的錯，也不會是你自己的錯」、「草該來幫忙館長嘍 不要讓他倒」。

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