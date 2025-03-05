新北市「金好獎」 表揚41個社區發展協會

新北市「金好獎」，由副長劉和然（中）表揚41個社區發展協會。（記者翁聿煌攝）

2025/03/05 11:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為擴大培力及鼓勵社區發展協會推展多元福利服務，5日舉辦「金好獎社區選拔」頒獎典禮，遴選出泰山區義仁社區等「金獎」7名、鶯歌區鳳鳴社區等「銀獎」9名、新莊區海山社區等「銅獎」12名及八里區訊塘社區等「潛力社區獎」13名，由副市長劉和然頒獎表揚，感謝社區發展協會長期以來為在地社區居民推動各項社會福利服務。

劉和然指出，新北市共有467個社區發展協會，透過公私協力合作，社區成為老人、婦女、兒少及身心障礙者等各項社會福利服務的重要推手，首創開辦第一屆「金好獎社區選拔」，期待激勵在地社區持續推動在地服務，凝聚社區居民意識，促進社會融合及增進社區居民福利。

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榮獲金獎的泰山區義仁社區發展協會長期推動長者照顧、兒少培育、身心障礙支持、社會救助及環保工作，致力於營造互助共融、健康永續社區環境，更成立長者「獅威舞團」，延續社區傳統舞獅文化，每年參與泰山區獅王文化節，展現社區長者的自信與活力。

義仁社區更於今年度領航泰山區山腳、貴子、同榮及楓樹等4個社區發展協會共同推動「泰山心連心-和諧共融幸福圈」旗艦型計畫，整合各自的特色與資源，提供多樣化的服務內容。

同樣獲得金獎的淡水區鄧公社區發展協會，致力於社區弱勢族群服務，於2023年成立志願服務隊，積極關懷長者、兒童與婦女族群，除定期提供長者共餐服務，開辦各項健康促進課程外，社區自2021年起開始自籌經費辦理兒童課後照顧班及守護家庭小衛星，由鄧公國小轉介家中清寒、單親、隔代教養須支持的學童，及針對社福中心服務或轉介之家庭免費提供孩子放學後有個溫暖安心、課輔的地方。

鄧公社區去年以「台灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，為在地兒少投入更多的照顧和陪伴服務，結合在地多元特色，融入日常活動，幫助在地弱勢兒少能安心生活、快樂成長。

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