北市2023年薪資中位數70.8萬元 金融保險業達112.3萬

台北市主計處指出，北市受僱員工占比最高的批發業，薪資中位數為66.2萬元；居次的金融及保險業總薪資中位數為112.3萬元，相對較高。（圖由台北市主計處提供）

2025/03/05 11:28

〔記者何玉華／台北報導〕行政院主計處公布2023年本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數52.5萬元、平均數為70.1萬元；北市主計處指出，北市中位數為70.8萬元、平均數為90.9萬元，均高於全國水準，且較前一年（2022年）增加，女性增幅高於男性；行業別以金融及保險業中位數為112.3萬元較高。

主計處指出，台北市員工全年總薪資中位數為70.8萬元、平均數為90.9萬元，均高於全國水準，較前一年增加2.4萬元（3.5%）及1.3萬元（1.5%）；若以性別觀察，男、女性全年總薪資中位數分別為76.1及67.0萬元，較前一年增加2.6（3.5%）及2.2萬元（3.4%），男高於女；但女性平均數84.4萬元，較前一年增加1.7萬元及增幅2.1%，高於男性。

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主計處進一步指出，北市受僱員工占比前二大行業為批發業（18.0%）、金融及保險業（13.3%）；批發業全年總薪資中位數為66.2萬元，略低於全市整體水準的70.8萬元，居次的金融及保險業總薪資中位數為112.3萬元，相對較高。

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