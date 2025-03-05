大陸冷氣團明襲台「下探12度」 最冷時間點曝光

未來氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/05 11:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（5日）天氣開始轉涼，中央氣象署預報，明後天受大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭下探12度，空曠地區可能再降冷一些，明晚至週五（7日）清晨最冷，週日（9日）回暖；另在華南雨區一波波影響之下，今至週五中部以北及東半部容易下雨。

氣象署預報員劉宇其表示，隨著鋒面通過，各地雷雨機率降低，今天下半天各地雨勢有機會趨緩，但中部以北、東半部仍有局部短暫雨，晚間至明天清晨再有一波水氣移入，雨勢會逐步增大。

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劉宇其說明，華南雨區一波波影響之下，週四、週五各地降雨機率高，中部以北及宜花地區降雨時間較長；週六至週日清晨，華南雨區影響減少，轉為偏向迎風面降雨型態，北部及東北部容易下雨，中部山區也有零星降雨；週日天氣回穩，雨區集中在大台北地區及東半部，其他地區多雲或小雨。

溫度方面，劉宇其指出，週四、週五受大陸冷氣團影響，週四、週五的北部及中部溫度偏冷，預計冷空氣最強時間落在週四晚間至週五清晨，中部以北及宜蘭有機會下探至12至14度，南部及花東14至16度，金門馬祖可能出現10度以下氣溫。偏冷感受延續到週六，週日冷空氣減弱，各地溫度明顯回升。

另外，劉宇其表示，受東北風影響，今天沿海風浪相當大，氣象署發布陸上強風特報，包括台南以北、台東、恆春半島沿海地區，可能出現平均風6級或陣風8級以上風勢，澎湖則可能出現平均風9級或陣風8級以上強風；金門跟馬祖可能有局部濃霧或低雲，請需要交通往返民眾注意。

劉宇其提醒，這幾天的溫度差距較大，從前幾天的回暖天氣，轉為較冷天氣，其中空曠地區氣溫可能更低，請民眾留意溫度變化。預計13日之後可能還有冷空氣，但強度是否達大陸冷氣團等級要再觀察，就氣候狀態來說，3、4月都還有較強冷空氣影響台灣的機會。

今天降雨趨勢。（中央氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署5日針對部分沿海地區發布陸上強風特報。（中央氣象署提供）

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