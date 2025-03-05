台灣國際蘭展搶先看 3/8開幕女性免費入園參觀

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，主展區今日搶先亮相，以「NEXT 20」為策展主題，結合「生態藝術」理念。（記者王涵平攝）

2025/03/05 11:19

〔記者王涵平／台南報導〕2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，主展區今日搶先亮相，以「NEXT 20」為策展主題，結合「生態藝術」理念，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓訪客沉浸於都市叢林的藝術魅力，體驗生態與藝術的深度交融，開幕當天女性朋友免費入園。

台南市府今於台灣蘭花生物科技園區舉行宣傳記者會，市長黃偉哲、農糧署果樹及花卉產業組組長蘇登照、外貿協會台南辦事處主任周秀芬以及台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮等地方各界人士與會，今年展期至3月23日。

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4大場域、5大展館有20項精彩主題，目前正緊鑼密鼓進入最後布展工作，主題館、競賽館、生活館、商務館及市集館，透過創新策展展現蘭花與生活的多重連結。主題景觀區透過植物與建築的交錯，營造自然與人造美學的和諧對話，帶領參觀者感受自然、建築與時尚交融的獨特張力。此外，更將蘭花結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，增添前衛感與文化層次。每個主題皆是一場探索之旅。

3月8日國際婦女節，所有女性朋友均可免費入園參觀。此外，與手搖飲品牌「茶之魔手」合作推出優惠活動，凡於蘭展期間至全台茶之魔手門市出示2025年蘭展門票或存根聯，即享消費金額8折優惠（中杯飲品除外）。「蘭展月好康」活動已經開跑，持蘭展票根至指定店家消費，可享多項優惠。展覽期間特別加開台鐵及高鐵接駁車，持電子票證即可免費搭乘。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，主展區今日搶先亮相，以「NEXT 20」為策展主題，結合「生態藝術」理念。（記者王涵平攝）

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，主展區今日搶先亮相，以「NEXT 20」為策展主題，結合「生態藝術」理念。（記者王涵平攝）

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，主展區今日搶先亮相，以「NEXT 20」為策展主題，結合「生態藝術」理念。（記者王涵平攝）

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日開幕，開幕當天女性朋友免費入園。（記者王涵平攝）

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