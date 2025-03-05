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    台南社宅首波釋出178戶 3/17開始申請、最低月租3950元

    台南首波社宅釋出，仁德區宜居仁愛75戶招租。（台南市都發局提供）

    台南首波社宅釋出，仁德區宜居仁愛75戶招租。（台南市都發局提供）

    2025/03/05 11:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動社宅截至目前總戶數達1萬1170戶，並陸續進入規劃、興建及招租階段，首波釋出的永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶，共有178戶，將於3月17日至4月16日受理申請，預計8月至9月可入住。

    南市都市發展局表示，南市目前轄內規劃1萬1170戶社會住宅，由市府興辦的有10案（2087戶）；中央興辦的有19案（9083戶）。興辦進度方面，正在興建中有15案（7179戶）；已透過公辦都更招商及統包工程決標的有14案（3991戶）。

    都發局指出，除了第1波釋出的178戶，北區宜居小東的379戶預計於今年第4季開放招租、明（2026）年第2季可入住。社宅房型包含1房型、2房型與3房型，並提供無障礙房型，以滿足不同需求。

    租金部分，依住戶家庭所得區分為4級，最低租金為3950元/月（宜居仁愛1房型A），最高為2萬2770元/月（宜居成功3房型）。租金每3年得檢討及重新評定。

    台南市長黃偉哲表示，興建社宅非一蹴可幾，早在賴清德總統擔任市長期間，台南市就啟動規劃，而目前有不少社宅是透過無償取得方式或由中央興建，大幅減輕市府的財政壓力。第一棟台南社宅於2019年動工，今年總算「千呼萬喚始出來」，第1批準備要開始招租。

    黃偉哲強調，社宅不以營利為目的，提供民眾較低價、高品質的入住條件，因此嚴禁轉租。他期盼儘早提供民眾入住，並特別提醒都市發展局，習俗上許多人不喜在農曆7月入住新宅，因此要評估是否能提前點交。

    都發局表示，申請者須為成年國民，在台南市設籍、就學或就業，且無自有住宅或政府補助租屋者，每人每月所得不超過當年度南市最低生活費3.5倍。符合資格者需提供戶籍謄本、財產歸屬資料及近年度綜合所得稅各類所得資料清單等文件。

    申請方式分為一般戶（60%）與優先戶（40%），一般戶以電腦抽籤決定；優先戶則依評點制排序，同分者再以電腦抽籤，確保社會弱勢族群能優先入住。有興趣申請的民眾，可上網查詢「台南住宅網」或都發局官網。

    台南釋出首波社宅，永康區宜居成功103戶。（台南市都發局提供）

    台南釋出首波社宅，永康區宜居成功103戶。（台南市都發局提供）

    永康區「宜居成功」招租房型與戶數。（台南市都發局提供）

    永康區「宜居成功」招租房型與戶數。（台南市都發局提供）

    台南永康「宜居成功」月租金表。（台南市都發局提供）

    台南永康「宜居成功」月租金表。（台南市都發局提供）

    台南市仁德區「宜居仁愛」招租房型與戶數。（台南市都發局提供）

    台南市仁德區「宜居仁愛」招租房型與戶數。（台南市都發局提供）

    台南社宅「宜居仁愛」月租金表。（台南市都發局提供）

    台南社宅「宜居仁愛」月租金表。（台南市都發局提供）

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