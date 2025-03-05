迎接世壯運！新北加碼送百萬「新北幣」 推5項免費措施

新北市長侯友宜（右）表示，世界壯年運動會賽事期間到場館觀賽或參加閉幕的民眾，可每日索取限量新北幣，總價值超過百萬元。（記者賴筱桐攝）

2025/03/05 11:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，吸引2萬5780人報名參賽，新北市府賽事期間將加碼發送價值百萬元的「新北幣」；此外，憑大會核發證件享有5項免費措施，包括免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池、騎乘深澳鐵道自行車、參觀博物館等，希望以運動實現國民外交，引領新北站上世界舞台。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，2025世壯運參賽人數超過2.5萬人，有來自107國的選手參與，超越2017年台北世界大學運動會、2009年高雄世界運動會的規模，展現全民運動實力，提高國民健康素質，也帶來經濟觀光產業的效益，希望透過賽事展現城市魅力，讓各國好友認識台灣。

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新北市體育局長洪玉玲指出，世壯運有35種運動賽事，每人最多可參加3個項目，報名人次最多的種類包括田徑1萬1354人、運動舞蹈497隊、滾球366隊、木球303隊等，其中台灣104歲的羽球頑童林友茂熱情響應，泰國105歲選手同時參加鉛球、鐵餅、標槍，還有棒球好手高國輝和周思齊、前籃球國手陳信安、跆拳道教練劉聰達、藝人王陽明、蕭煌奇、玖壹壹等人同場競技，增添賽事可看性。

侯友宜說，為鼓勵民眾進場為選手加油，5月17日到30日到新北市26個場館看比賽或參加閉幕的觀眾，每日限量索取新北幣，價值超過百萬元，可至新北各大商圈、夜市攤販、文化運動場館、市場及便利商店消費抵用，促進在地經濟發展。

體育局補充，市府提供加碼優惠措施，憑大會核發證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；3個月內免費搭觀光公車暢遊水金九；賽會期間，免費騎乘深澳鐵道自行車；免費參加75場次深度文化體驗遊程；免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園，預計約3萬人受惠。

另外，在板橋體育場、市民廣場及新莊體育館3個身障比賽場地，組成「1對1服務團隊」，提供專人服務，並與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，市府各局處組隊報名參賽。（記者賴筱桐攝）

憑2025世界壯年運動會的大會證件，在賽事期間可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心與游泳池。（記者賴筱桐攝）

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