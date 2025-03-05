「驚蟄」時節停電事故上升 台電加強線路維護

節氣「驚蟄」春雷響，台電新營區處加強清除鳥巢等線路重點維護工作。（圖由台電新營區處提供）

2025/03/05 10:52

〔記者王涵平／台南報導〕節氣「驚蟄」春雷響，台電新營區處表示，萬物復甦，動植物活動頻繁旺盛，每年驚蟄期間的停電事故有上升趨勢，因此加強線路重點維護工作。

台電新營區營業處處長黃啓通今帶領同仁宣誓，強化配電系統韌性的決心，務求降低停電風險，確保電力供應穩定。黃啓通強調，每年春季驚蟄時節，因鳥類築巢、松鼠活動頻繁及樹竹生長而引發的停電事故有上升趨勢，今年積極推動線路重點維護，包含鳥巢清除、樹竹修剪、加裝防護設備（如驅鳥器、防蛇網等），並運用紅外線智慧監測技術，提升對異常狀況的即時應變能力，務求從源頭減少事故發生。

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黃啓通指出，未來台電可能面對各種供電挑戰，全力守護電網，持續優化配電系統，以最快的速度處理各種電力異常情況，確保電力不中斷。民眾如發現電線桿上有鳥巢或住家附近如有樹竹過度生長碰觸電線或電線脫落，可能會引發停電風險，可以通報台電1911客服專線，也可使用「台灣電力APP」拍照上傳通報台電處理。

每年驚蟄期間的停電事故有上升趨勢，台電要求加強線路重點維護工作。（圖由台電新營區處提供）

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