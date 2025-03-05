3/8苗栗現場徵才 24廠商釋出1千個職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，將於3月8日在苗栗縣立體育館舉辦現場徵才活動。（圖由桃竹苗分署提供）

2025/03/05 10:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，將於3月8日在苗栗縣立體育館舉辦現場徵才活動，邀請24廠商釋出1000個工作職缺，提供多元選擇並滿足不同求職需求，參加徵才者贈樹苗，面試集點還有精美禮物。

桃竹苗分署表示，此次參與現場徵才活動的廠商包括王品餐飲-聚火鍋、家樂福苗栗店、全聯苗栗及公館門市、星巴克、麥當勞、全家便利商店、統一超商、泰安觀止、力積電、京元電子、聯嘉光電、中榮紡織、台灣福吉米、信邦電子、宏業電化，共24廠商，釋出1000個工作機會。

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現場徵才活動時間為3月8日（週六）上午9點到下午1點，於苗栗縣體育館1樓（苗栗市中正路191號）辦理。桃竹苗分署表示，當天參加徵才者，贈樹苗；面試集點者，另有7-11商品卡100元、扭蛋機禮、手作DIY體驗、潛水艇造型漱洗杯組的好禮四選一。

相關訊息請上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂JobTaole臉書粉絲團查詢，上班日也可撥打免付費客服專線0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，將於3月8日在苗栗縣立體育館舉辦現場徵才活動，邀請24廠商釋出1000個工作職缺。（圖由桃竹苗分署提供）

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