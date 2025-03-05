嘉義春雷乍響 防電器故障台電教這招

台電嘉義區營業處今動員人力加強二次變電所鐵構。（台電嘉義區營業處提供）

2025/03/05 10:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天是24節氣「驚蟄」象徵春雷初響，中央氣象署預報各縣市可能發生局部大雨、雷擊，而瞬間雷擊可能導致家用電器故障，台電嘉義區營業處呼籲民眾安全用電，「不用不插」可預防電器故障、防範短路起火。

台電嘉義區營業處副處長李泰興表示，閃電打雷時，瞬間雷擊會在落雷點周圍產生「突波」，經電源線、網路線傳遞，可能造成家中電器損壞，建議民眾購買時認明有經濟部標準檢驗局商品安全標章，還有3孔插頭中接地線能避免電器意外觸電及損壞，建議民眾不要改為2孔使用。

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李泰興說，如電視、微波爐、烤箱、冰箱等家電，不看電視、不用時就拔掉插頭，避免集中用電，還有電線避免彎曲、重壓，可減少電線短路起火事故發生。

而為降低鳥獸、樹竹等外力因素造成線路停電，台電嘉義區處今舉行驚蟄宣誓儀式，動員人力、機具，加強穩定供電。

嘉義區營業處長許墩貴表示，今動員營工班與承攬商共165人、60輛車、75具機具，從變電所到用戶端設備執行維護工作，包括加強二次變電所開關場設備孔隙密封、鐵構及各類設備固定架加裝防蛇網、出入大門與地面間縫隙加裝適當保護網，鄰近圍牆內外樹木修剪、鳥巢摘除等。針對配電線路強化開關設備與變壓器汰換、蟻害投藥、鳥巢摘除、鹽害地區礙子清洗、導線汰換等工作。

針對高壓用戶，檢查自備開關箱與孔洞、高壓配電盤電驛查對、責任分界點接頭紅外線檢測等作業，台電也將持續強固電網、維護電力設備運行，提升供電穩定性，讓民眾用電更安心、放心。

台電為穩定供電，在各類設備固定架加裝防蛇網。（台電嘉義區營業處提供）

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