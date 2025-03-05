台電澎湖區營業處宣誓穩定供電 動員人力加強檢核

台電澎湖區處全國同步，宣誓春季穩定供電。（台電澎湖區處提供）

2025/03/05 10:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電公司為加強今年春季穩定供電，全台24個區營業處共同訂於3月5日舉辦供電穩定宣誓儀式，向社會展現台電穩定供電的決心，澎湖區營業處也名列其中，由處長路奎琛帶領各級主管及工作班人員共同宣誓，加強團隊士氣。

同日台電澎湖區營業處並動員相關人力設備，針對轄內變電所、配電線路及高壓用戶檢驗等工作，加強各項穩定供電作為。路奎琛表示，供電穩定是民生及產業發展的基礎，尤其澎湖是夏季觀光旅遊勝地，夏季用電量激增，及早進行供電設施全面檢驗，迎接今年觀光旺季來臨。

請繼續往下閱讀...

此次加強各項穩定供電作為，包含變電所巡檢、配電線路樹木修剪、開關設備基礎台及孔洞防堵、開關設備紅外線檢測、配電管路防挖宣導、VHF極低頻電纜檢測、高壓用戶自備開關箱孔洞檢查、高壓盤電驛設定值核對、責任分界點接頭紅外線檢測等。

台電澎湖區營業處表示，期許透過各項檢核工作，強化電網韌性、確保供電穩定，同時讓外界瞭解台電公司穩定供電的決心。目前澎湖除了尖山發電廠穩定供電外，還有台澎海底電纜，由台灣本島支援高峰用電，另外整合風力、太陽能再生能源發電，確保離島澎湖供電穩定，至於台電未接管離島供電問題，台電也會支援人力及提供經費，持續供應穩定電力。

台電出動工班，檢查電路確保供電穩定。（台電澎湖區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法