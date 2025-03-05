國際自由車環台賽桃園市站3/17登場 用路人可多利用替代道路

「2025國際自由車環台賽」桃園市站將於17日登場。（資料照，警方提供）

2025/03/05 09:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025國際自由車環台賽」桃園市站預計10日預演、17日上午10點正式展開，起點為中壢青埔青塘園，路線從洽溪路出發後，經台3、7、15、61、66線道等10個行政區道路，終點為角板山仁愛停車場、全長123.31公里，用路人應多利用替代道路避開賽事，以免遇上交通管制須花時間等候。

警方呼籲用路人應多利用替代道路以避開賽事，並建議多條替代道路，第1條是中壢區洽溪路到大園區台15線道大觀路，可從洽溪路左轉青埔路一段、右轉領航北路三段快車道、左轉中山南路二段接 中山南路一段再右轉橫湳路、左轉中正東路、右轉民生南路並右轉國際路一段接上台15線道；第2條是台61線道19公里處到47公里處路段，可避開主線，而改走橋下平面道路。

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第3條替代道路是龍潭區中正路佳安段到台3線道中豐公路，可從中正路佳安段一路走中正路三林段、中正路，再左轉新龍路接上中豐公路；第4條是大溪區溪洲橋到復興區角板山仁愛停車場，可走石門路經溪洲橋、左轉康莊路、左轉桃59-1線道、接慈康路再沿北橫公路抵達角板山仁愛停車場；至於台66線道1公里處到27.2公里處路段，因替代道路須繞路過遠，警方建議用路人待交通管制結束後再通行。

「2025國際自由車環台賽」桃園市站將於17日登場。（圖由警方提供）

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