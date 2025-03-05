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    台積電高雄P4、P5廠今環評大會闖關 環團提四大訴求

    台積電高雄廠規劃再擴建P4、P5廠。（記者葛祐豪攝）

    台積電高雄廠規劃再擴建P4、P5廠。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/05 09:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電規劃在高雄P3廠房東側土地，再擴建P4、P5廠，今天（5日）將召開環評大會，多個環團提出再生能源、淨零路徑、生態公園承諾、降低空污與強化監測等四大訴求。

    台積電高雄P3廠計畫已於去年7月通過環評，台積電規劃於P3廠東側，新擴建P4、P5廠，擴建面積達42.89公頃，與P3廠房加總開發面積為60.22公頃，高雄市環保局今天將召開環評大會。

    包括地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟，共提出再生能源、淨零路徑、生態公園承諾及降低空污與強化監測等四大訴求，呼籲台積電訂定逐年上升的綠電比例規劃，承諾優先採購在地再生能源。

    地球公民基金會強調，P3~P5廠營運期間，每年溫室氣體排放量預計達507萬噸二氧化碳當量（CO2e），經減緩後降至233萬噸。其中，87.5%來自能源間接排放，顯示台積電的碳排放大多來自於外購電力。建議台積電制定逐年提升的用電規劃，立下優先採購設廠地區綠電的承諾，促進在地供應鏈發展，減少外購電力與輸電損耗。

    環團也提到，現行開發計畫僅提及綠帶與景觀植栽，未將生態公園正式納入都市計畫或土地使用分區，要求市府與台積電兌現承諾，確保生態公園的範圍、功能及管理機制，提供後勁居民一座生態復育的公共綠地，而非僅流於廠區內部的景觀綠化。

    環團認為，本案為台積電全台唯一與石化廠鄰近的廠區，北側更鄰近橋科與白埔產業園區，區域污染源複雜且有頻繁的大型車輛出入。雖增量致癌風險評估為10⁻⁷，但居民實際暴露於仁大工業區石化廠及橋科、白埔園區的多重污染源，有害空污無法透過抵減機制解決，因此呼籲增設特殊工業區監測站，全面掌握區域污染變化，確保周邊居民健康。

    環團強調，本案P3~P5廠房擴建，加上楠梓產業園區的29.83公頃，整體開發面積已達90.05公頃，遠超過園區開發30公頃的門檻，理應提送中央主管機關環境部，進行環境影響評估。然而目前審查方式，卻以切割成3個個別開發案的方式進行，使整體環境與社會影響無法被全面評估。

    由於台積電P1~P5廠房已報編為「高雄科學園區第三園區」，環團要求主管機關-國科會南科園區管理局，應儘速就整體開發範圍，提送環境部審查，確保完整評估區域污染、資源調配及累積性環境影響。

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