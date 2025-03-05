澎湖野鳥學會調查 箱網養殖區度冬鷗類數量增加

澎湖野鳥學會調查，今年箱網度冬大型鷗類數量增加。（鄭謙遜拍攝提供）

2025/03/05 09:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖箱網養殖區因覓食容易，不僅成為海中生物聚集覓食之所，連過境鳥群都以此為棲息地。根據澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜校長研究資料顯示，澎湖今年大鷗約有300隻，比往年200隻多出許多，澎湖度冬的大鷗主要有織女銀鷗、蒙古銀鷗、灰林銀鷗，另外還有少數的灰背鷗。而黑尾鷗則是屬過境鳥，大約1-2月才會短暫停留。

連續2年曾出現在澎湖竹灣養殖區的頭套橡皮圈黑尾鷗，今年已不見蹤跡，可能被好心人士解救或已身亡。冬候鳥銀鷗棲息地主要在竹灣箱網區200餘隻，鳥嶼有60-70隻、菜園嵵裡養殖區約20隻。另外還有許多過境鳥在箱網區度冬 難得景象吸引許多愛鳥人士前往養殖區朝聖。

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根據文獻記載，黑脊鷗又名銀鷗，是一種大型的海鷗，於北美洲、歐洲、澳洲和亞洲等地繁殖。冬天時向南遷徙，有些會永久居住於五大湖及北美洲的東岸。銀鷗在內陸的垃圾堆附近生活，有些則生活在城市。由於銀鷗是冬候鳥，屬於雜食動物和機會主義者，會從垃圾場和污水流出處覓食，垃圾佔鳥類飲食的一半。還會偷走其他鳥類的蛋和幼蟲，並在田野、海岸或城市地區尋找合適小型獵物。

鄭謙遜近年來走訪澎湖群島各地蒐集銀鷗資料，並拍攝珍貴影像紀錄，西嶼竹灣箱網養殖區族群數量居全澎之冠，約有200餘隻、馬公港區50隻、鳥嶼離島50隻左右，而在竹灣箱網養殖區族群，出現難得一見的集體活動模式，在海面上成群結隊翱翔海面，不時伺機俯衝覓食，場面相當壯觀。

大型鷗類群聚箱網休息，隨時伺機而動。（鄭謙遜拍攝提供）

箱網保麗龍箱上，處處可見過冬鳥類聚集。（鄭謙遜拍攝提供）

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