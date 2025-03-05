澎湖「綠金」海菜大豐收 價格崩盤創新低

澎湖海菜今年大豐收，海岸線處處可見採集人潮。（記者劉禹慶攝）

2025/03/05 09:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列澎湖「綠金」的海菜，在今年入冬後寒流一波波來襲，農曆年前就提早採收，海菜盛產量大，價格崩盤，濕海菜批發價由每台斤120元，跌破至40至50元，乾海菜大盤批發價則約450至500元，創下歷年來新低價，同樣的「白金」土魠、「黑金」紫菜，農曆年後都出現價格崩盤危機。

素有「綠金」之稱的海菜，與「白金」土魠、「黑金」紫菜，並稱澎湖3金，自農曆年前至清明節約3個月為盛產期，海岸線處處可見採收的婦女，增加副業收入，被澎湖人視為年終獎金的來源。「蹓海菜」不需繁瑣工具，更不用功夫，許多澎湖人從小「蹓」到老，一只長尺棍在手，就能財富滾滾而來，但是在低溫海水中蹓海菜，不是輕鬆的差事，一般年輕人畏苦都不願下水。

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由於海菜隨波逐流，澎湖海岸線處處可見綠色海菜環繞，海中石滬也被海菜包圍，遠看就像綠色海岸線。採收海菜時先使用網具逐一撈起，隨後再用特製鐵器以蹓的方式，將殘餘的海菜以手撿起。澎湖常見且知名的海藻，礁膜科的礁膜、俗稱「青海菜」，在漲潮的時候由逆水流的方向，只要單手稍微施力攪動一下，就可以採集到海菜，體驗撈海菜的趣味。

根據文獻記載，海菜為純天然、零污染、純綠的高纖食品，含有高葉綠素與胡蘿蔔素，不僅可幫助排泄，還可健康美容，早期都是曬乾後賣給日本，加工後再回銷台灣，現在也有部分本土業者加工製造，少部分在傳統市場行銷，為澎湖漁村民眾主要副業經濟來源。

海菜收集回來後，還要人力清除雜質。（記者劉禹慶攝）

海菜經過整理後，必須經由陽光曝曬。（記者劉禹慶攝）

乾海菜價格受豐收影響價格下滑，創歷年新低紀錄。（記者劉禹慶攝）

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