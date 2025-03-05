跟隨小英前總統腳步 山海國小童體驗阿塱壹古道不忘環保

屏東山海國小學童體驗阿朗壹古道，並沿途進行淨灘，透過身體力行，旅遊不忘為潔淨山林盡一份心力。 （記者蔡宗憲攝）

2025/03/05 08:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前總統蔡英文日前挑戰阿朗壹古道（旭海觀音鼻自然保留區），過程經披露後，屏東山海國小孩子們好奇這段美景的魅力，昨天全校前往體驗阿朗壹古道，並沿途進行淨灘，透過身體力行，旅遊不忘為潔淨山林盡一份心力。

學生們在老師和專業導覽員的帶領下，開始了阿塱壹古道的徒步之旅，沿途欣賞到壯麗的海岸風光，聆聽著導覽員介紹當地的生態環境和動植物知識，但最特別的，是學校特別加入「無痕山林」（Leave No Trace）的理念。這是在自然中活動時不留下任何痕跡的環保行為，包括不丟垃圾、不破壞植物和不干擾野生動物等。

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山海國小校長楊瑞麟表示，阿塱壹古道全長8.4公里，是台灣少數未開發的原始海岸步道，距離對孩子相當有挑戰性，這次活動除了響應小英總統「用雙腳體會台灣的美」，也介紹給學生這片土地的豐富多樣性，更感受到大自然的奇妙與足跡才能走到的美麗秘境。

楊瑞麟強調，完成阿朗壹全程後，也引述小英前總統曾說的話鼓勵孩子，爬山跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在前方，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，終究能克服困難到達終點。

屏東山海國小學童體驗阿朗壹古道，並沿途進行淨灘，透過身體力行，旅遊不忘為潔淨山林盡一份心力。 （記者蔡宗憲攝）

屏東山海國小學童體驗阿朗壹古道，並沿途進行淨灘，透過身體力行，旅遊不忘為潔淨山林盡一份心力。 （記者蔡宗憲攝）

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