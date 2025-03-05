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    強冷空氣已在路上！明起至週六各地濕冷 低溫恐下探10度

    氣象專家指出，預估明天大陸冷氣團將開始南下，各地天氣將再度轉冷，且將一路冷到週六白天才會緩慢回溫，同時因華南雲雨帶東移，各地天氣濕冷，預計這波冷空氣最強的時間點會在週四晚、週五晨。（資料照）

    氣象專家指出，預估明天大陸冷氣團將開始南下，各地天氣將再度轉冷，且將一路冷到週六白天才會緩慢回溫，同時因華南雲雨帶東移，各地天氣濕冷，預計這波冷空氣最強的時間點會在週四晚、週五晨。（資料照）

    2025/03/05 08:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於鋒面通過及東北季風增強影響，昨、今天氣不穩定，氣象專家指出，預估明天大陸冷氣團將開始南下，各地天氣將再度轉冷，且將一路冷到週六白天才會緩慢回溫，同時因華南雲雨帶東移，各地天氣濕冷，預計這波冷空氣最強的時間點會在週四晚、週五晨，台北測站約可降至14或15度，部分平地低溫仍可能降至10度。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，「強冷空氣已經在路上了！」預估明天大陸冷氣團將開始南下，台灣各地天氣立刻再度轉冷，預估這波可能要冷到週六清晨，溫度才會緩慢回升。由於華南雲雨帶同時東移，各地天氣屬濕冷型態，因此體感溫度還要再低個攝氏1至3度。

    「林老師氣象站」提醒，由於降雨機率偏高，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較為廣泛，其它地區亦有局部零星短暫雨發生的機會，但降雨強度都不會太過劇烈。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日起至週日清晨，北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態。至於其他地區的影響程度，中部次之，南部相對最小，但亦偶有水氣通過，伴隨天氣的變化。

    吳德榮表示，這波冷空氣將於週四晚、週五晨達最強，台北測站約可降至14或15度，強度可能達「東北季風」或觸及「大陸冷氣團」。其中北台灣少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

    吳德榮提到，預估週日白天起至下週三，暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，高溫亦再逐日回升至30度以上。不過下週三晚間另一波鋒面接近、大氣趨不穩定。下週四、五受鋒面影響，天氣再度劇變。

    「林老師氣象站」發文指出，「強冷空氣已經在路上了！」預估明天大陸冷氣團將開始南下，台灣各地天氣立刻再度轉冷，預估這波可能要冷到週六清晨，溫度才會緩慢回升。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，「強冷空氣已經在路上了！」預估明天大陸冷氣團將開始南下，台灣各地天氣立刻再度轉冷，預估這波可能要冷到週六清晨，溫度才會緩慢回升。（圖擷自臉書）

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