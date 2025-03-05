來了！彰縣3月植樹節領樹苗 最新一波地點、條件曝光了

彰化縣和美鎮每年舉辦兌換樹苗活動，都吸引民眾大排長龍，今年則是以2張未兌獎發票，或是自備環保袋，都可以兌換樹苗。（資料照，和美鎮公所提供）

2025/03/05 06:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到了民眾最愛的3月植樹節領樹苗時節！彰化縣最新一波由福興鄉、秀水鄉、鹿港鎮、和美鎮與伸港鄉依序接力登場，秀水、鹿港有加碼資源回收換好康活動，福興、伸港則是要攜帶廢電池、廢光碟片等回收物來兌換，和美則是自備2張未開獎發票來兌換，但如果自備環保袋，就可直接領取！

不少公所都表示，每年3月發放樹苗活動，都大受民眾歡迎，無論是假日或是平日舉辦，都是大排長龍，雖然大多都準備1、2000株樹苗，都會很快就發光光。許多人勢在必得，還會提前來排隊。為了避免民眾覺得樹苗免錢就不珍惜，就會配合資源回收活動，或是捐贈發票一起辦理，成效都非常好。

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以福興鄉與伸港鄉來說，就規定要帶資源回收物來兌換，無論是廢電池、寶特瓶、廢農藥罐、廢鐵罐等等都可以。秀水鄉沒有規定要帶回收物來換，但帶著指定回收物才能領到茶花苗栽。

福興鄉將在3月6日上午9點在公所廣場辦理，民眾必須帶著回收物兌換，樹苗有桂花樹、黃梔子花 、樹蘭等共2000株，每人限領2株。

伸港鄉將在3月8日上午9點起在公所廣場舉辦，民眾除了回收物以外，還要自備環保袋，發放樹苗有桂花、藍蝴蝶、紫雲杜鵑等共2000株。

秀水鄉將在3月7日上午9時起在鄉公所廣場辦理，歡迎民眾帶環保袋來領取黃梔子花的苗栽；如果飼主帶著身分證參加貓狂犬病預防注射暨寵物登記，或是帶著廢燈管、燈泡、LED燈管、廢電池、手機、平板、筆電參加回收，就可領取茶花苗栽1組。另外有加碼活動，廢燈管每5公斤、廢電池每3公斤、廢手機與平板每3支，都可兌換洗碗精1瓶，廢筆電每1台兌換2瓶洗碗精。

鹿港鎮將於3月8日上午8點在鎮立運動場辦理，現場每人可排隊領取限量桂花、樹蘭各領1株，以及有機肥料1小包；前50名早鳥則憑號碼牌，額外獲得有機堆肥土壤改良劑1包。公所並加碼場憑廢手機1台、廢農藥罐5個、高壓容器（瓦斯罐、髮膠罐、殺蟲劑、噴漆等）5個、乾電池30顆，可兌換土壤改良劑或香皂，每人限換2份，換完為止。

而和美鎮將在3月8日上午8點半在道東書院舉辦兌換樹苗，民眾只要在3月8日持未開獎的2張發票，或是自備環保袋，每人都可以兌換黃熊貓仙丹與桂花各1株，限量1000組。

彰化縣和美鎮每年舉辦兌換樹苗活動，都吸引民眾大排長龍，今年則是以2張未兌獎發票，或是自備環保袋，都可以兌換樹苗。（資料照，和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮每年舉辦兌換樹苗活動，都吸引民眾大排長龍，今年則是以2張未兌獎發票，或是自備環保袋，都可以兌換樹苗。（資料照，和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮每年舉辦兌換樹苗活動，都吸引民眾大排長龍，今年則是以2張未兌獎發票，或是自備環保袋，都可以兌換樹苗。（資料照，和美鎮公所提供）

又到3月植樹月時節，民眾最愛就是公所發放的免費樹苗，彰化縣有的公所就規定必須攜帶廢電池等回收物，才能兌換樹苗。（記者劉曉欣攝）

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