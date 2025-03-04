為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢中豐北路左轉道阻車流 3路口動工改偏心車道

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道，其中3個路口預計4月底完工。（立委魯明哲提供）

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道，其中3個路口預計4月底完工。（立委魯明哲提供）

    2025/03/04 23:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路，沿線多設有左轉專用道，部分路口使用率低，且僅有1線直行車道。交通局日前會勘盤點，將在沿線8個路口施作偏心左轉車道，目前有3個路口預計4月底完工，其餘5個路口爭取經費中。

    立委魯明哲表示，中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中2道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，不過經過長期觀察，幾乎9成都是直行車流，導致直行車流無法良好紓解。先前各級民代陸續接獲地方民眾陳情，因直行車道僅有1道，導致上下班時間直行車流多，容易塞車，希望能改善，增加紓解。

    交通局說，中豐北路啟文路至興南路約3公里距離，將改善8個路口為偏心左轉路口，工程總經費約2500萬元，其中都市計畫外道路啟文、大農及民族路3段路口，今年初有向中央爭取經費，預計明年2月改善完成。其餘興北一路、興北二路、興北三路、東芝路1段、興南路為都市計畫內道路，將由養工處向國土署申請經費，改善期程尚未確定。

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

    中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播