霧鎖金門「關島」3天 70人搭軍機回台笑了：第一次

國防部夜間出動軍用C130運輸機，在雨中飛抵金門。 （記者吳正庭攝）

2025/03/04 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕國防部今天罕見在夜間出動軍用C130運輸機飛抵金門，協助疏運70名因濃霧滯留金門的旅客飛往高雄。

濃霧亂航班，大批旅客滯留金門，其中不乏「228連假」後急需返回工作崗位的旅客；交通部民航局金門航空站、金門縣政府今天上午開始登記有意願搭乘軍機人數，在立委陳玉珍協助下，一度傳出原計畫開出5架次C130運輸機到金門，但天候不佳，國防部緊急派出1架運輸機，晚間近9點飛抵金門。

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陳玉珍說，國防部全天候監控氣象動態，考量軍機起降安全，預判晚間8點以前仍屬危險時段，臨時決定夜間執行軍機任務。

70名旅客大部分是第一次搭軍機，對於夜間搭機更感到意外；李姓男子曾在國防部服務，卻是第一次搭軍機，他說，已經在金門等了3天，希望金門機場能改善起降設備；還有現役軍人帶著襁褓中的孩子首次搭軍機，覺得很興奮；帶著太太登機的退伍軍人說，上次搭軍機已是30年前的往事，如今「剛好留個回憶」。有機場人員說，軍機在夜間協助疏運旅客十分罕見。

這架滿載70名旅客的運輸機，在金防部10多名弟兄協助下，與金門航空站主任洪念慈、立委陳玉珍助理董家瑋共同幫忙旅客登機、上行李，晚間9點17分，在綿綿雨勢中飛往高雄。

國防部夜間出動軍用C130運輸機飛抵金門，金門航空站與金防部弟兄共同協助疏運七十名因濃霧滯留金門的旅客，辦理搭機作業。（記者吳正庭攝）

金門航空站主任洪念慈（右三）、立委陳玉珍助理董家瑋（右二）幫忙旅客登機、上行李。（記者吳正庭攝）

國防部支援軍機到金門協助疏運作業，旅客終於能搭上軍機回家，開心揮手。（記者吳正庭攝）

金門航空站主任洪念慈（中）感謝金防部及立委陳玉珍辦公室，協助疏運旅客返台。（記者吳正庭攝）

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