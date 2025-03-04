全原運聖火高雄點燃 鑽木取火燃起母火傳遞族群文化

全國原住民族運動會聖火高雄點燃，鑽木取火燃起母火傳遞族群文化。（高市運動發展局提供）

2025/03/04 23:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年全國原住民族運動會聖火，今（4）日在高雄桃源區美蘭部落—美瓏社祭儀場正式引燃，並以高雄獨有的拉阿魯哇族貝神舞曲，族人以鑽木取火將母火緩緩燃起，象徵族群文化火源，融合布農族建山部落一年四季不滅之火，以「人文之火」與「自然之火」兩支火把，正式引燃全原運母火。

現場由中央原民會谷縱‧喀勒芳安副主委、體育署副署長洪志昌、高市運發局長侯尊堯、原民會主委阿布斯共同引燃聖火，市議員高忠德、王義雄、陳幸富、范織欽、白喬茵及桃源區長杜司偉及茂林區長駱韋志等人，共同見證114年全原運聖火引燃。

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運發局表示，將自3月10日起，進行為期8天的聖火環台傳遞，以逆時鐘方向自屏東沿東部環台回到高雄，同步巡迴外島地區，並於3月21日下午2時的開幕典禮上，點燃高雄巨蛋體育館聖火台，宣告全原運賽事正式展開。

運發局指出，全原運是全國原住民族運動員競技的最高殿堂，為了提升全原運動員競技運動水準，高雄市將提供高水準的競技舞台，發掘未來能參與國際運動比賽的選手，也讓選手們在參加全原運期間能夠看到自己努力的成果，直到3月21日下午，將在高雄巨蛋體育館舉辦開幕典禮？

原民會說，為配合全原運期間，盛大舉辦原住民嘉年華活動「TAKAO為我贏」，在衛武營都會公園隆重登場，屆時會有豐富的120攤以上的特色市集外，主打前所未有的原味烤豬派對，原住民歌手、樂團、舞團也連續迎賓嗨瘋三天，歡迎全國好朋友們一起來到高雄為原住民選手加油，享受最熱情豪邁的美食音樂饗宴。

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