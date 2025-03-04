不必敲碗了！彰化縣首家公辦雙語學校 確定增設高中部

彰化縣第一間公立雙語學校的鹿江國際中小學，確定即將增設高中部。（記者劉曉欣攝）

2025/03/04 22:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公辦雙語學校的鹿江國際中小學，縣府確定即將籌設高中部，預計每個年級招收3班約70名學生，預計今年完成高中部校舍的規劃設計，2026年動工，2028年招收高一新生，以接軌國際的教育為目標。

教育處長蔡金田表示，目前鹿江國際中小學有國中部與國小部，各界關切高中部籌設部分，已核定編列約1855萬元進行第4期校舍新建工程的規劃設計。除了上課教室以外，也將興建學生宿舍，可以招收來自各地的學生，也能容納國外學校來台進行交流。

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由於鹿港鎮原本就有國立鹿港高中，鹿港高中為綜合高中，同時有普通科與高職類科，即將迎來鹿江增設雙語高中部的招生硬戰。蔡金田強調，鹿江籌設高中部，主要是以接軌國際為主要目標，招生將採取多元管道入學，畢業學生可在台灣升學，或是出國念大學，為確保品質，將等全部校舍完工，課程設計完成，以及師資進駐到位等3個面向都齊備，再來招生。

鹿江中小學校長黃俊偉表示，因為走國際教育，未來高中部課程勢必要強化英文課程，將在課程設計進行研究。至於，學生入學資格是比照一般高中職，採用免試入學的超額比序，或是採用書面審查方式，都會進一步討論。

鹿江中小學國中部從2019年開始招生，國小部從2021年招生，國中部為每個年級招收3班共80人，國小部則是每個年級招收1班28人，第1屆畢業生今年將上大學一年級。該校學區採大學區制，也就是學生設籍在彰化縣就可以報名，透過完成線上作業取得抽籤權，區分成鹿港在地生與縣內生，採取浮動比例制，也就是在兩者中籤率拉平前提下，再去換算錄取名額分成鹿港在地生與縣內生，以示公平。

鹿江國際中小學校舍曾獲建築與公共工程品質大獎。（記者劉曉欣攝）

鹿江國際中小學確定增設高中部，將朝國際接軌為目標。（資料照，記者劉曉欣攝）

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