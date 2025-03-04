彰基挺過病人潮！總院長陳穆寬宣布加護病房3/5關9床

全台湧病人潮，彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）為她們加油打氣。（圖由彰基提供）

2025/03/04 21:43

〔記者湯世名／彰化報導〕今年過年因長假期加上天氣寒冷與流感病毒肆虐，全台湧現病人潮，彰化基督教醫學中心繼加護病房空出3床後，總院長陳穆寬今天（4日）宣布，首波神經加護病房9床將從5日起暫時關床，第2波急診加護病房9床預計3月中暫時關閉，讓護理師等工作人員好好休息，養精蓄銳再出發。

陳穆寬指出，全台各個醫學中心都繃緊神經紓解病人潮，最感謝的就是護理人員及相關的醫療同仁犧牲個人的假期，全力為了照顧病人而努力。在過年的這一波病人潮中，很多護理人員都生病過一輪了。好長一段時間，彰基總院成人加護病房151床每天都滿床，常常有20位急重症病人在等待加護病房。不過繼2月12日彰基急診48小時待床歸零，2月26號加護病房空出3床「3箭齊發」後，近日加護病房都還能夠空出幾床。

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陳穆寬今天因此在院務會議宣布，要讓護理師等辛苦的工作人員，可以把自己的假安排休息或者旅遊。在面對這一波病人潮的嚴峻挑戰中，一個月來醫療工作人員幾乎都不眠不休。經過評估，5日會把神經加護病房9床先暫時關床，讓辛苦的加護病房護理師可以輪流休假，這些病人則可以到神經外科加護病房，或者內科加護病房來照顧。

第2輪預計3月中把急診加護病房9床暫時關閉，因為急診加護病房的病人涵蓋內外科，病人可以到內外科加護病房接受照顧。

陳穆寬說，適度合理的休息，就是為了保持醫療量能的韌性，養精蓄銳才能夠有持久的戰力。至於病房的護理師，也會考慮趁著病房小幅整修的時候，讓他們能夠各單位輪流幾位正常休假。至於開刀房的護理師，一定在第3波讓他們能夠安排休假。

彰基總院長陳穆寬點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白天班的護理師。（圖由彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨出現在醫院各角落，下達相關指令。（圖由彰基提供）

彰化基督教醫學中心。（記者湯世名攝）

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