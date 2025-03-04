為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰基挺過病人潮！總院長陳穆寬宣布加護病房3/5關9床

    全台湧病人潮，彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）為她們加油打氣。（圖由彰基提供）

    全台湧病人潮，彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）為她們加油打氣。（圖由彰基提供）

    2025/03/04 21:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕今年過年因長假期加上天氣寒冷與流感病毒肆虐，全台湧現病人潮，彰化基督教醫學中心繼加護病房空出3床後，總院長陳穆寬今天（4日）宣布，首波神經加護病房9床將從5日起暫時關床，第2波急診加護病房9床預計3月中暫時關閉，讓護理師等工作人員好好休息，養精蓄銳再出發。

    陳穆寬指出，全台各個醫學中心都繃緊神經紓解病人潮，最感謝的就是護理人員及相關的醫療同仁犧牲個人的假期，全力為了照顧病人而努力。在過年的這一波病人潮中，很多護理人員都生病過一輪了。好長一段時間，彰基總院成人加護病房151床每天都滿床，常常有20位急重症病人在等待加護病房。不過繼2月12日彰基急診48小時待床歸零，2月26號加護病房空出3床「3箭齊發」後，近日加護病房都還能夠空出幾床。

    陳穆寬今天因此在院務會議宣布，要讓護理師等辛苦的工作人員，可以把自己的假安排休息或者旅遊。在面對這一波病人潮的嚴峻挑戰中，一個月來醫療工作人員幾乎都不眠不休。經過評估，5日會把神經加護病房9床先暫時關床，讓辛苦的加護病房護理師可以輪流休假，這些病人則可以到神經外科加護病房，或者內科加護病房來照顧。

    第2輪預計3月中把急診加護病房9床暫時關閉，因為急診加護病房的病人涵蓋內外科，病人可以到內外科加護病房接受照顧。

    陳穆寬說，適度合理的休息，就是為了保持醫療量能的韌性，養精蓄銳才能夠有持久的戰力。至於病房的護理師，也會考慮趁著病房小幅整修的時候，讓他們能夠各單位輪流幾位正常休假。至於開刀房的護理師，一定在第3波讓他們能夠安排休假。

    彰基總院長陳穆寬點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白天班的護理師。（圖由彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白天班的護理師。（圖由彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨出現在醫院各角落，下達相關指令。（圖由彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨出現在醫院各角落，下達相關指令。（圖由彰基提供）

    彰化基督教醫學中心。（記者湯世名攝）

    彰化基督教醫學中心。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播