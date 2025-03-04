2025台灣燈會2作品數位典藏 AR/VR重現燈會

光時代導入擴增實境技術，將「月亮在唱歌」與實境結合。（桃市青年局提供）

2025/03/04 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」上月23日落幕，桃園市政府青年事務局輔導的安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，將燈會主責展區「青春光劇場」和經典作品「月亮在唱歌」場景，以3D建模數位典藏後，再由AR/VR等方式重現，不只為未能親臨燈會現場的民眾彌補遺憾，更為創作者與未來研究者提供寶貴的參考素材，即日起歡迎民眾前往參觀、體驗。

青年局長侯佳齡表示，「月亮在唱歌」燈組以色彩豐富的奶油狀燈具加上魔幻般的迷宮形式呈現，獨特的藝術造型深獲大人小孩喜愛，成為此次數位典藏的經典作品之一。

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此次數位典藏展覽以「光藝典藏」、「光影魔境」及「光影漫遊」三大主題，展現創新科技與藝術的完美融合，方舟智慧團隊運用尖端3D建模技術，將「月亮在唱歌」燈組轉化為精緻的數位資產，透過高解析度的材質捕捉和細節重建，完整保存其獨特形態與燈具細節；光時代團隊導入UniAR擴增實境技術，讓民眾能在現實空間中召喚虛擬燈具「月亮在唱歌」，民眾將體驗前所未有的互動樂趣。

采鑛數據則以Web VR技術，重現青春光劇場的空間場景，透過720度環景重返燈會最璀璨的時刻。展覽也同步把燈會現場的布置小物重新規劃放置展間，與數位科技的結合，讓民眾彷彿置身於充滿奇幻與驚喜的馬戲團世界。

侯佳齡說，這次台灣燈會的展覽不僅展現桃園新創團隊在文化科技的創新技術，更開創燈會藝術傳承的新途徑，透過數位典藏，不只能為未能親臨燈會現場的民眾彌補遺憾，更為創作者與未來研究者提供寶貴的參考素材。

青年局長侯佳齡戴上Cardboard VR觀看青春光劇場的空間場景。（桃市青年局提供）

青年局透過數位典藏留下台灣燈會主責展區「青春光劇場」和經典作品「月亮在唱歌」場景。（桃市青年局提供）

2025台灣燈會「青春光劇場」的經典作品「月亮在唱歌」。（資料照，記者李容萍攝）

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