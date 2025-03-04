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    台南虎頭埤打造水岸步道與探索露營區 3/14前情侶入園享優惠

    虎頭埤風景區打造更優質的水域休憩場域。（南市觀旅局提供）

    虎頭埤風景區打造更優質的水域休憩場域。（南市觀旅局提供）

    2025/03/04 20:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南虎頭埤是熱門的觀光景點，持續斥資優化，打造水岸步道與探索露營區，都已全新完工，深受親子喜愛，天氣逐漸回暖，市府歡迎各界來場春季輕旅行。

    虎頭埤風景區有「台灣第一水庫」之稱，遠近馳名，市府逐步進行硬體優化工程，提供民眾更舒適的全齡無障礙休憩空間，觀光旅遊局長林國華表示，兒童、清明節連假即將到來，民間團體已爭相預約辦理活動，相當踴躍，顯現環境營造工程，深受肯定。

    林國華說，今年度全新開放的有探索露營區，以及雨豆樹、南洋杉與三粒亭等廣場，深獲好評；另外，全齡式地景、環湖木棧道、新化神社遺構的增建與整修工程，也陸續完成，讓富有歷史的老景區充滿活力。

    林國華提到，風景區東岸經硬體優化工程，今年度已完成虎埤泛月環景生態遊憩設施，提升無障礙設施、人車分隔等，相關設計圍繞既有大樹進行修剪，保留全數喬木。

    林國華強調，優化工程利用虎頭埤南岸半島地形，創造湖光山色的景致，也藉由水域空間與微棲地，讓民眾可以近距離觀察虎頭埤生態多樣性，徜徉於自然之美，值得推薦。

    目前探索露營區備有電源與水源，讓民眾在自然地景之間的草坪上，輕鬆感受春季之美，還可造訪展售特色產品的禮物店。

    林國華指出，涼爽的春天，是適合露營的季節，虎頭埤風景區提供烤肉食材預訂服務，輕鬆出遊，體驗戶外野趣，東岸釣魚區再度開放，民眾也可在湖面上踩腳踏船、玩獨木舟。

    虎頭埤風景區正推出系列優惠活動，於3月14日前歡迎情侶攜手入園，說出「1314」密碼，2人同行、1人免費 （團體不適用） 。

    相關優惠可洽南市觀光旅遊局風景區營運科06-5901325，或至虎頭埤風景區官網查詢。

    虎頭埤風景區打造更優質的水域休憩場域。（南市觀旅局提供）

    虎頭埤風景區打造更優質的水域休憩場域。（南市觀旅局提供）

    探索露營區全新開放，深受親子歡迎。（南市觀旅局提供）

    探索露營區全新開放，深受親子歡迎。（南市觀旅局提供）

    探索露營區全新開放，深受親子歡迎。（南市觀旅局提供）

    探索露營區全新開放，深受親子歡迎。（南市觀旅局提供）

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