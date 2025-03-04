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    高雄小港機場4月復飛濟州島、重慶 越捷開航富國島

    高雄小港機場4月復飛越南富國島、中國重慶及韓國濟州島3航線。（立委許智傑服務處提供）

    高雄小港機場4月復飛越南富國島、中國重慶及韓國濟州島3航線。（立委許智傑服務處提供）

    2025/03/04 20:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄小港國際機場將於4月恢復3條航線，立委許智傑今預告為越南富國島、中國重慶及韓國濟州島等，整體航線恢復疫情前狀況，甚至增加很多新航點，高雄與世界串連更緊密。

    民進黨立委許智傑表示，高雄今年首季就有多條航線開航，包含一月泰國曼谷、清邁、日本北海道、沖繩、仁川等航線，2月日本熊本首航，多條航線接續開飛。

    4月將開飛航線有中國包機點重慶，中華航空將於4月9日開航每周1班，以及韓籍德威航空新申請濟州島，將於4月22日開航每周4班；許智傑說，這2條航線都是疫情前高雄曾飛過航線，經過各界努力將重新回到高雄。

    此外，高雄飛往越南富國島部分，越捷航空將於4月1日開航每周3班；許智傑指出，疫情前航線復飛，是他與立委李昆澤在交通委員會持續推動目標，目前航線恢復狀況，幾乎達到疫情前狀況，甚至新增很多新航點。

    許智傑說，目前國際航線還有菲律賓宿霧尚未復飛，他特別拜訪菲籍航空繼續推動；對於民眾期盼日本航空、酷航、韓亞航空等業者重返公司，他表示會再努力，多管齊下爭取高雄更多航線，成為台灣連結世界的新門戶。

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