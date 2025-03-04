東北季風增強！週三北部、東北部低溫14度 慎防雷陣雨

週三因華南雲雨區東移，天氣恐不穩定。（資料照）

2025/03/04 21:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（5日）東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，低溫14度；天氣則持續因鋒面通過而不穩定，中部以北、東北部、東部及外島地區，將有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

中央氣象署預報，週三清晨因鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，白天起受到華南雲雨區東移，水氣偏多，中部以北、東北部及東部將有短暫雨或雷雨，其他地區及金、馬亦有局部短暫雨，澎湖為多雲；基隆北海岸及東半部地區，沿海則有長浪發生的機率。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三北部及東北部低溫約14至16度；其他地區為17至20度，白天高溫方面，北部及東北部約19至20度；其他地區是23至29度；離島澎湖16至20度、金門13至17度，馬祖9至12度，請注意早晚溫度變化。

天氣風險公司指出，週三鋒面將逐漸遠離，但仍受到東北季風的影響，並伴隨著華南雲雨區東移，預估各地會維持與週二相似的天氣型態，雖然雷雨機會降低，但偶爾還是會有比較明顯的雨勢，類似的天氣型態會持續到週五。

紫外線指數部分，週三基隆市、台北市、連江縣為「低量級」；台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週三受降雨洗除作用影響，空品多為良好。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週三白天高溫最高可達29度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週三空品多為良好。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法