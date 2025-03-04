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    桃市圖捐贈「望僕號」100冊繪本 盼在地故事航向全世界

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    2025/03/04 20:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕海上圖書館「望僕號」2月7日至3月9日停靠基隆港巡展，也是巡迴台灣的最終站，桃園市立圖書館集結桃市府各局處，包括文化局、衛生局、環保局等，捐贈100冊桃園在地特色繪本，內容涵蓋眷村生活、地景樣貌、移居故事等，將桃園故事與文化隨著「望僕號」傳遞至全球。

    桃市圖表示，此次捐贈100本桃園繪本包括《順伯的好日子》、《爺爺的寶藏》、《眷村小學運動會開始！》等精選作品，部分書籍更有中英文對照版本，便於不同國籍的讀者閱讀，捐贈的書籍還包括來自桃園市民捐贈的外文繪本好書，內容生動有趣，適合不同族群閱讀。

    桃市圖表示，這些書籍將隨著「望僕號」海上圖書館航行，將桃園文化之美旅行至世界各地，這不僅為航行中的船員和離島居民帶來閱讀的溫暖，也將桃園的故事與文化推向國際，讓來自全球各地的讀者透過繪本欣賞桃園的獨特風貌。

    「望僕號」由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）運營，並與姊妹船「忠僕號」（MV Doulos）和「望道號」（MV Logos Hope）一起，成為世界最大的海上移動書展，這些船隻的國際志工團隊來自數十個國家，懷抱著共同使命，航行於世界各地，為每個港口城市帶來超過2000種不同領域的書籍，並致力於將知識與希望傳遞到世界每個角落。

    桃園市立圖書館館長施照輝表示，閱讀不受限於陸地，知識可以隨著海風流轉至世界各地，「望僕號」不僅是傳遞書籍，更是文化交流的橋樑，藉由此次捐贈繪本計畫，希望能將桃園的風土民情、景色與文化，透過繪本的形式，與世界各國分享，讓全球讀者了解並欣賞這座美麗城市的文化底蘊。

    「望僕號」處長PilHun Park表示，「望僕號」航行至世界各地，曾送書到孤兒院及老人院等，此次收到贈書，感謝桃市圖分享知識，讓台灣及桃園的文化與歷史，也可以傳遞到到世界各地。

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館集結桃市府各局處，捐贈100冊桃園在地特色繪本，盼在地故事與文化隨「望僕號」航向世界。（桃市圖提供）

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