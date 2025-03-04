台中國際會展中心10月試營運 12月下旬正式啟用

台中國際會展中心預計年底正式營運。（記者廖耀東攝）

2025/03/04 19:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市金手指得獎廠商協進會今天拜會中市長盧秀燕，她表示台中國際會展中心進度是廠商相關關心的重大公共建設，會展中心東側是由市府自行出資興建，預算達88億元，預計12月下旬就要正式營運，10月將進行試營運，將在10月21至23日舉辦國際五金展。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長郭元瑾今天帶領多名會員拜會盧秀燕，對於廠商所關心的台中國際會展中心進度，盧秀燕表示，今年底就要營運，至於首展在何時，展出產品為何？還在討論中。

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台中國際會展中心分東、西兩側，東側由市府編列88億元興建，自2019年3月開工，已於去年9月順利完工，今年12月下旬將營運，有分展覽館及會議廳，展覽館攤位數最高可達2360攤，會議廳則是可容納2200席的大型國際會議廳；已確定試營運時間為10月21至23日，將舉辦國際五金展，整個營運委由外貿協會來營運。

西側則是則是經濟部國貿署所興建，市府出地國貿署出錢，目前預算為60.3億元，攤位數為2100攤，目前正在進行工程發包，從動工到正式營運預計要7年。

台中市長盧秀燕向台中市金手指得獎廠商協進會說明台中國際會展中心進度。（記者蘇金鳳攝）

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