馬祖拖船撞新台馬輪後沉船 運安會：缺乏交接及考核機制

連江縣福澳港拖船「台港13302號」2023年8月協助新台馬輪出港時，碰撞新輪之後沉船，海巡署部屬攔油索防止油污擴散。（圖取自運安會調查報告）

2025/03/04 18:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕連江縣福澳港拖船「台港13302號」2023年8月協助「新台馬輪」（以下簡稱新輪）出港時，未保持適當距離，碰撞新輪之後沉船，幸未釀傷亡。運安會上月底發布調查報告，負責拖船業務的高雄港勤服務公司，未訂定新到任船長實際操作考核，也未落實交接，建議應建立機制。

2023年8月25日，新輪預計從福澳港返回基隆港，但後方有台馬之星靠泊，因此需要拖船以大船纜繩將其拉出碼頭離港。拖船拉出新輪之後，應至新輪右舷待命，但拖船在前往右舷過程中擦撞新輪，導致拖船船身破損、海水灌進機艙，拖船隨後失去動力及電力，並於事故發生半小時後沉沒。

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拖船上5名人員即時上岸，海巡署則部署攔油索防止油污進一步擴散，未釀傷亡；新輪78人則等候其他船隻載運，延遲返台。

運安會對此介入調查，上月底發布調查報告。報告指出，拖船船長8月18日才到福澳港，並進行1次見習，隨即自8月20日展開獨立作業，缺乏充分的交接程序與操作指導；事故發生前，拖船船長僅協助新輪進出8次，最後3次作業中，操作模式也都不同，顯示其尚未掌握福澳港出港作業模式。

另外，調查報告指出，新輪船長曾察覺該艘拖船不熟悉操作，拖帶角度不理想，並向公司報告情況，但公司後續未進一步討論操作計畫。

運安會建議，高港勤公司應建立新到任港勤拖船船長交接程序及考核機制，確保船長熟悉值勤港口作業；連江縣政府、高港勤以及營運新輪的全港通航業公司，應加強船舶與拖船船長之間作業溝通與問題反應機制，並採取安全措施，降低船舶或拖船不熟悉港口作業造成的風險。

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