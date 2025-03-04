為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹果菜市場收公共設施維護費48萬 攤商炸鍋批搶錢

    新竹市農產運銷公司變相收公共設施維護費48萬讓攤商炸鍋，市府：維護市場公平競爭環境，只有新承租攤位才需繳。（記者洪美秀攝）

    新竹市農產運銷公司變相收公共設施維護費48萬讓攤商炸鍋，市府：維護市場公平競爭環境，只有新承租攤位才需繳。（記者洪美秀攝）

    2025/03/04 19:09

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府產發處轄下的農產運銷公司近期經董事會通過，將恢復收取新承租攤商48萬元的公共設施維護費，因事前未與攤商溝通，讓部分有意承租的攤商炸鍋，直批市府搶錢，且公共設維護費也無明細，認為市府將經營成本轉嫁到攤商，讓攤商難接受。

    對此，市府產發處表示，新竹農產運銷公司在113年第四次董監事會議中，正式通過恢復新承租攤商48萬元的公共設施維護費用，目的是要維護市場公平競爭環境，確保市場永續發展。

    收到攤商陳情的市議員劉康彥也說，他上週得知此訊息就邀集公會與攤商代表拜會代理市長邱臣遠，並當面向邱臣遠反映，向攤商收取48萬「公共設施維護費」，不應該是農產運銷公司「開源」的最佳方式，盼市府暫緩。當時邱臣遠允諾會請農產運銷公司善盡溝通與評估。如今市府仍執意收取48萬元的費用，恐釀攤商更多不滿。

    新竹農產運銷公司說明，因部分原承銷人在退休或不再經營時，將承銷攤位私下轉售，已影響市場秩序與公平性，為確保市場經營權回歸公開透明機制，未來當原承銷人終止合約時，承銷位置將歸還公司，農產運銷公司會以公平公正方式公開招租，確保市場競爭機制健全。

    此次恢復收取48萬元的公共設施維護費，是依據民國80年市場自舊址（現為中正市場）遷移到經國路現址時所訂定的管理原則。當時新承銷人必須繳納48萬元管理費，而既有承銷人則依原市場經營年資，按比例繳納不同金額的公共設施維護費，確保市場公平性與合理分攤維護成本。

    因審計單位15年前就多次來函建議，新竹農產運銷公司過去30多年未曾調漲攤位租金，影響市場財務平衡。此次恢復徵收公共設施維護費，並非新增額外費用，而是為確保市場永續經營及維護市場環境的必要措施。凡承銷攤商繼承過戶或歸還使用權者，皆無須支付該筆費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播